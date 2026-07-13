14 juillet 2026 : à La Réunion, une fête nationale entre mémoire et spectacles pyrotechniques

Ce mardi 14 juillet 2026, La Réunion célèbre la fête nationale. Pour l'occasion, dépôts de gerbes, défilés, feux d'artifices et festivités sont organisés aux quatre coins de l'île. À Saint-Denis, forces armées, de sécurité et des représentants de la société civile défilent sous le thème des 400 ans de la Marine nationale, mettant à l’honneur quatre siècles d’histoire, d’engagement et de service au profit de la Nation. Une fête nationale entre mémoire et spectacles pyrotechniques (Photo www.imazpress.com)

La municipalité ouvre les festivités par le traditionnel défilé des troupes engagées sur terre, dans les airs et en mer.

- 500 militaires au pas cadensé sur le Barachois de Saint-Denis -

"Cette année, nous aurons un défilé à terre avec des troupes à pied et des troupes motorisées, en l'air avec des avions qui passeront à deux reprises, et également en mer avec une parade navale, a expliqué le commandant supérieur des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI), Jean de Monicault.

Cette parade maritime revêt une signification particulière puisqu'elle célèbre les 400 ans de la Marine nationale, "400 ans au service de la France et des Français", a rappelé le commandant.

Au total, près de 500 militaires participent aux célébrations. Le dispositif comprend environ 300 militaires à pied, 80 véhicules ainsi que les équipages des aéronefs et de trois bâtiments engagés dans la parade navale.

- Une grande fête populaire au Barachois -

À partir de 17 h 30, deux scènes accueilleront une programmation 100 % réunionnaise sur le Barachois à Saint-Denis.

À 20 heures, le traditionnel feu d'artifice illuminera le front de mer pendant une trentaine de minutes. Cette édition sera placée sous le thème des musiques de films, en écho au fil conducteur de cette fête : "Les racines et les ailes".

Pour faciliter les déplacements, des navettes gratuites seront mises en place entre les parkings relais et le Barachois jusqu'à 1 heure du matin. Quatre parkings du centre-ville seront également accessibles gratuitement dès 7 heures.

Entre 50.000 et 60.000 personnes sont attendues tout au long de la journée à Saint-Denis.

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- La Réunion aux couleurs du 14 juillet -

Mais il n'y a pas seulement à Saint-Denis que la population célèbre le 14 juillet.

• Le Tampon

À l’occasion de la Fête nationale, la ville du Tampon invite la population à partager une grande journée de célébration, de mémoire et de convivialité, le mardi 14 juillet.

La journée débutera à 10h00 avec le traditionnel défilé républicain, dans les rues Jules Bertaut et Hubert Delisle.

De 16h45 à 21h45, le parvis de la mairie accueillera une série de concerts mettant à l’honneur des artistes péi.

À 20h00, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel du Tampon depuis le parvis de la mairie.

• Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale le 14 juillet 2026.

Au programme : défilé militaire et associatif sur le Boulevard Hubert Delisle, plateau musical, atelier Municipal de Musique de Saint-Pierre et Kervelli et surtout le grand feu d'artifice qui illuminera le ciel de la Capitale du Sud.

- Que célèbre le 14 juillet ? -

Instaurée en 1880, la fête nationale du 14 Juillet célèbre la prise de la Bastille (1789) et la Fête de la Fédération (1790). En 2025, la Fête est placée sous le thème national des 100 ans du Bleuet de France, le symbole de la mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins.

Le Bleuet de France a été créé dès la fin de la Première Guerre mondiale, à l’Institution nationale des Invalides. Les pensionnaires, mutilés de guerre, y confectionnaient des bleuets en tissu, qu’ils vendaient sur la voie publique, ce qui avait le double avantage de fournir occupation et source de revenus.



Intégré à l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaC-VG), le Bleuet de France est un fonds de dotation indépendant depuis 2023.

Il assure le soutien psychologique, matériel et financier des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour la France, des victimes civiles d’actes terroristes, des soldats blessés en opérations extérieures (OPEX), des anciens combattants, des orphelins et des veuves de guerre.

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