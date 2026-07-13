Demi-finale de la Coupe du Monde : une fan zone avec écran géant installée sur le parvis de la mairie du Tampon

À l'occasion de la demi-finale de la Coupe du Monde opposant la France à l'Espagne, la Ville du Tampon invite la population à vivre ce grand rendez-vous sportif dans une ambiance conviviale grâce à la mise en place d'une fan zone avec écran géant. Nous publions le communiqué de la mairie du Tampon (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La retransmission du match aura lieu ce mardi 14 juillet, à partir de 23h, sur le parvis de la mairie du Tampon.

Afin de permettre au public de profiter pleinement de cet événement, le DJ set assuré par DJ ADR et DJ BEN’, initialement programmé jusqu'à minuit dans le cadre des festivités de la Fête nationale, sera exceptionnellement écourté et se terminera à 22h45. La soirée se poursuivra ensuite avec la retransmission en direct de cette rencontre très attendue entre la France et l'Espagne.

La Ville rappelle également que, dans le cadre des festivités du 14 juillet et de la demi-finale :

• le parking Benjamin Hoarau ne sera pas accessible au public ;

• la rue Hubert Delisle fera l'objet d'une piétonnisation partielle afin de garantir la sécurité des participants.

La Ville du Tampon donne rendez-vous à tous les supporters pour partager, ensemble, ce moment fort du football international dans une ambiance festive et conviviale.