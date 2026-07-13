Force athlétique : le Reunion Island Meet réunit l'élite régionale et internationale à Saint-Joseph

Le Gymnase Henri Ganovsky de Saint-Joseph accueillera les samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 la deuxième édition du Reunion Island Meet. Une compétition internationale organisée par le Club de Force Athlétique de Manapany. Elle réunira 80 athlètes venus de six territoires, avec en ligne de mire une qualification pour les Championnats de France. (Photo Club de Force Athlétique de Manapany)

Au total, 80 athlètes, hommes, femmes et jeunes, venus de La Réunion, de l'Hexagone, de Mayotte, de Maurice, de Belgique et du Canada, sont attendus pour deux jours de compétition au Gymnase Henri Ganovsky. "L'élite de la force athlétique se donne rendez-vous au Reunion Island Meet", soulignent les organisateurs.

- Trois mouvements pour décrocher une qualification -

Durant le week-end, les compétiteurs disposeront de trois essais sur chacun des trois mouvements emblématiques de la discipline : le squat, le développé couché (bench press) et le soulevé de terre (deadlift). Le but : réaliser le meilleur total possible afin de monter sur le podium, mais également de tenter de décrocher une qualification pour les Championnats de France.

- Un club jeune mais ambitieux -

Créée en septembre 2022, la Force Athlétique de Manapany est une association sportive basée à Saint-Joseph et affiliée à la Fédération Française de Force. Présidée par Gabriel Bègue, elle compte aujourd'hui plus de 100 licenciés et s'est donné pour mission de promouvoir la discipline, développer sa pratique et organiser des compétitions sur l'île.

Le rendez-vous est pris, à Saint-Joseph, samedi 18 juillet de 9 heures à 21 heures et dimanche 19 juillet de 9 heures à 17 heures. L'entrée est gratuite et de nombreux partenaires locaux seront présents tout au long du week-end.

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