Spécialisée dans l'amélioration de l'habitat, Soliha Réunion met la clé sous la porte

Le couperet est tombé pour Soliha, entreprise réunionnaise pour l'amélioration de l'habitat. Par jugement rendu ce lundi 13 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de Soliha Réunion. Toutefois, le tribunal autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 23 juillet 2026, afin de permettre l'organisation des opérations en cours. Le tribunal a considéré que les conditions permettant d’homologuer un plan de redressement n’étaient pas réunies au jour où il a statué, soit le 6 juillet 2026 (Photo : www.imazpress.com)

Par le biais d'un communiqué, Soliha Réunion "souhaite avant tout adresser un message de sérénité aux familles accompagnées ainsi qu'aux artisans partenaires".

- Familles et les artisans seront accompagnés malgré la liquidation de Soliha -

Les chantiers déjà engagés seront menés à leur terme. "Chaque famille concernée sera contactée individuellement dans les prochains jours afin de définir les modalités techniques permettant d'assurer la poursuite des travaux", prévient l'entreprise réunionnaise.

Les familles ayant déposé un dossier auprès de Soliha seront également contactées individuellement. Elles pourront être orientées vers d’autres opérateurs afin que leur demande puisse être prise en charge dans les meilleures conditions.

L'entreprise de l'amélioration de l'habitat "tient également à rassurer les entreprises et artisans mobilisés sur ces opérations. Toutes les dispositions seront prises, en lien avec les services de l'État et les partenaires concernés, pour que ni les entreprises, ni les familles ne soient lésées".

- Installation d'un comité de suivi pour Soliha Réunion -

Afin d'accompagner au mieux les familles et les artisans, un comité de suivi réunissant l'ensemble des partenaires concernés sera installé dès cette semaine afin d'assurer la coordination des opérations et le suivi des dossiers en cours.

"Cette décision du tribunal marque la fin de plusieurs décennies d'engagement au service de l'amélioration de l'habitat à La Réunion. Soliha remercie sincèrement l'État et le Département pour leur mobilisation tout au long de cette période particulièrement difficile", souligne l'entreprise.

L'association "tient enfin à saluer le travail remarquable de ses 18 salariés, qui font preuve d'un engagement, d'un professionnalisme et d'un sens du service exemplaires. Leur accompagnement auprès des familles, leur disponibilité et leur détermination permettront d'assurer leurs missions avec dignité jusqu'au terme de l'activité".

Depuis janvier 2025, Soliha Réunion "a mené à son terme un plan de sauvegarde de l'emploi validé par le juge-commissaire et la DEETS, tout en maintenant intégralement son activité : 469 dossiers d'amélioration de l'habitat instruits depuis janvier 2026, 938 chantiers suivis, 692 ménages accompagnés, et la quasi-totalité du stock de dossiers sensibles en attente depuis 2017 désormais traitée", indique l'entreprise dans un communiqué.

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