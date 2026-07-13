Contrôle des entrepôts : 10 exploitants verbalisés pour non conformité à la réglementation

À La Réunion, nous comptabilisons 17 incendies d’entrepôts lors de ces 20 dernières années. Un feu survenant dans ce type d’établissement peut générer des atteintes à l’environnement : fumées potentiellement toxiques, pollution des sols... Face à ce constat, une opération de contrôle a été réalisée le jeudi 9 juillet 2026 afin d’assurer leur conformité au regard de la réglementation applicable sur les aspects de la défense incendie. 10 exploitants se sont vu verbaliser pour irrégularité (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Huit inspecteurs de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) ont été mobilisés pour la réalisation de ce contrôle. Le bilan est le suivant :

- 14 entrepôts contrôlés ;

- 10 établissements présentaient une conformité partielle à leurs obligations en matière de moyens de détection et de lutte contre l’incendie ;

- 6 établissements n’étaient pas en mesure de fournir un état des stocks des produits entreposés ;

- 2 établissements étaient en irrégularité au regard de leur titre d’exploitation (agrandissement sans autorisation, stockage de produits non autorisés...).

Des procès-verbaux ont été dressés et des suites administratives seront proposées au préfet de La Réunion à l’encontre de 10 exploitants de ces établissements.

Au vu de ces résultats, la DEAL renouvellera ce type d’opération sur les autres entrepôts du territoire.

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