Le président des Seychelles, Patrick Herminie, rencontre Huguette Bello à la Région

Du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2026, Patrick Herminie, président de la République des Seychelles est à La Réunion. Ce lundi après-midi, il l'homme politique était reçu par Huguette Bello, présidente de la Région Réunion. Il sera également l'invité d'honneur à la célébration de la fête nationale française qui se tiendra ce mardi 14 juillet sur le Barachois à Saint-Denis (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La coopération entre les Seychelles et La Réunion s'inscrit dans une relation ancienne. Elle repose "sur des liens de fraternité et de respect mutuel, forgés au fil des décennies par la proximité géographique autant que par une histoire commune tournée vers l'Océan indien", indique l'État.

"Cette relation s'enracine dans une expression commune de la créolité, dans laquelle la francophonie trouve un écho singulier", poursuit la préfecture de La Réunion.

Au coeur de ce partenariat, la coopération maritime constitue un axe stratégique et majeur, qu'il s'agisse de la sécurité en mer, de la préservation des espaces marins, de la gestion durable des ressources ou du développement de l'économie bleue.

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