Saint-Pierre : disparition inquiétante de Jean-Antoine Séverin, 62 ans

La police nationale de La Réunion relaye ce lundi 13 juillet, la disparition inquiétante de Jean-Antoine Séverin, 62 ans, absents depuis le 7 juillet 2026 à Saint-Pierre. Il a été vu pour la dernière fois à côté de la gare routière "rose". L'homme vit en famille d’accueil, placé sous tutelle, il est démuni de sa pièce d'identité et a du mal à s'orienter.

Si vous avez des informations, merci de contacter le commissariat de Saint-Pierre au 06 92 07 31 37 ou le 17.

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