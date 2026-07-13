À retenir ce soir : récidiviste, des Bleus "sans Français", une tonne de cocaïne, disparition inquiétante et Soliha liquidée

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 13 juillet 2026 : - À peine sorti de prison, un homme récidive et viole une étudiante à Aix-en-Provence - Mondial 2026 : une équipe de France "sans Français", le dérapage de l’ancien Premier ministre espagnol - Plus d'une tonne de cocaïne saisie au sud de La Réunion, plusieurs marins placés en détention provisoire - Saint-Pierre : disparition inquiétante de Jean-Antoine Séverin, 62 ans - Spécialisée dans l'amélioration de l'habitat, Soliha met la clé sous la porte

Un homme, déjà condamné à 18 ans de prison pour viol et tout juste libéré, a été mis en examen et incarcéré dimanche soir après avoir violé sous la menace d’une arme une étudiante à Aix-en-Provence, a-t-on appris auprès du parquet.

Après la sénatrice du Paraguay, c'est l'ancien Premier ministre espagnol qui s'en prend à l'équipe de France de football, à la veille du match France-Espagne. L'ancien élu a créé la polémique ce dimanche 12 juillet 2026 en écrivant que l'équipe de France joue "sans Français". Cette provocation fait bondir des personnalités politiques en France.

Une opération menée dans la zone maritime sud de l'océan Indien a permis l'interception d'un voilier impliqué dans un trafic international de stupéfiants. 1.185 kilos de cocaïne ont été découverts à son bord. À leur arrivée à La Réunion, les marins ont été placés en garde à vue. Le 10 juillet, ils ont été placés en détention provisoire à l'issue de leur mise en examen. Les investigations se poursuivent désormais avec l'appui de la Section de Recherches de la Gendarmerie maritime et de l'OFAST.

La police nationale de La Réunion relaye ce lundi 13 juillet, la disparition inquiétante de Jean-Antoine Séverin, 62 ans, absents depuis le 7 juillet 2026 à Saint-Pierre. Il a été vu pour la dernière fois à côté de la gare routière "rose". L'homme vit en famille d’accueil, placé sous tutelle, il est démuni de sa pièce d'identité et a du mal à s'orienter.

Le couperet est tombé pour Soliha, entreprise réunionnaise pour l'amélioration de l'habitat. Par jugement rendu ce lundi 13 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de Soliha Réunion. Toutefois, le tribunal autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 23 juillet 2026, afin de permettre l'organisation des opérations en cours. Le tribunal a considéré que les conditions permettant d’homologuer un plan de redressement n’étaient pas réunies au jour où il a statué, soit le 6 juillet 2026.