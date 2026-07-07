Cinor : un dispositif exceptionnel de navettes gratuites à l’occasion du 14 juillet 2026

A l’occasion de la Fête Nationale, Sodiparc met à disposition de ses usagers un dispositif de navettes gratuites et de stationnement sur le territoire de la Cinor. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/imazpress.com)

• Navettes gratuites sur Saint-Denis de 21h00 à 01h00

A partir de 21h00 et jusqu’à 01h00, des navettes gratuites seront mises en circulation au départ de l’arrêt "Hôtel de Ville" à Saint-Denis. Les départs auront lieu toutes les heures et suivront les itinéraires suivants :

Navette 1 : Stade de l’Est (équivalent ligne 5 Citalis) Navette 2 : Moufia Flibustiers (équivalent ligne 7) Navette 3 : Montgaillard via La Source, Camélias, Trinité Navette 4 : Moufia Flibustiers (équivalent ligne 6) Navette 5 : Station Bancoul (équivalent ligne 8)

Navette 8A : La Montagne Saint-Bernard (arrêt La Croix) Navette 8B : La Montagne 16ème

Navette 9 : Le Brûlé par Bellepierre

Navette 9A : Colline des Camélias

Cinq navettes partiront de l’arrêt “Hôtel de Ville” de Saint-Denis et s’arrêteront à l’arrêt “Parc aquatique” avant de poursuivre leurs itinéraires vers les hauteurs de l’île :

Navette 10 : Saint-François – PK7 (arrêt Mairie) Navette 11 : Montgaillard – Les Gloxinias Navette 12 : Bois de Nèfles – Petit Pont Navette 13 : La Bretagne – Bois Rouge

Navette 14 : Ilet Quinquina

L’embarquement des passagers s’effectuera uniquement à l’arrêt "Hôtel de Ville de Saint- Denis” pour les destinations citées ci-avant. Les navettes 10, 11, 12, 13 et 14 transiteront par le Parc aquatique toutes les heures, 15 mns après leur départ de l’Hôtel de Ville à compter de 21h. L’embarquement pour ces navettes pourra se faire uniquement à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis.

• Navettes sur réservation – Depuis et vers Sainte-Marie et Sainte-Suzanne

Afin de permettre aux habitants de Sainte-Marie et Sainte-Suzanne de participer aux festivités, des navettes gratuites sont mises à leur disposition sur réservation et dans la limite de 100 places disponibles par trajet. Un seul départ à 17h30 est prévu pour les itinéraires suivants :

Navette 6 : Sainte-Suzanne Quartier Français → Saint-Denis Hôtel de Ville (plusieurs arrêts intermédiaires dans Sainte-Suzanne)

Navette 7A : Sainte-Marie Pôle d’échange → Pôle d’échange Duparc - Saint-Denis Hôtel de Ville

Navette 7B : Sainte-Marie CAF Beauséjour → → Pôle d’échange Duparc - Saint-Denis Hôtel de Ville

Les navettes au retour partiront depuis l’arrêt "Hôtel de Ville" de Saint-Denis à 21h30 et 23h00.

Navette 6 : École Quartier Français - Rond point de la marine - Sainte Suzanne Hôtel de ville - Sainte-Suzanne Cimetière - Hôtel de Ville de Saint-Denis

Navette 7A : Sainte-Marie Hôtel de ville - Pôle d’échanges DUPARC - Hôtel de Ville de Saint- Denis

Navette 7B : Caf beauséjour - Pôle d’échanges DUPARC - Hôtel de Ville de Saint-Denis

L’ ouverture des réservations des navettes 6, 7A et 7B est accessible en ligne jusqu’au 9/07/2026 dans la limite des places disponibles.

• Transport à la demande pour les personnes en situation de handicap avec Cityker

Les adhérents au service Cityker peuvent également réserver un trajet comme à l’accoutumée pour le 14 Juillet. Les réservations peuvent se faire jusqu’au 10/07/2026 par téléphone au 0262 200 301 ou par e-mail à l’adresse [email protected] .

• Stationnement gratuit avec Citypark

Afin de faciliter l’accès au stationnement pour ceux qui choisiront la voiture comme mode de déplacement vers Saint-Denis, Sodiparc ouvre gratuitement les portes de ses parkings CITYPARK de Petit Marché, République, Sainte-Anne et Grand Marché dès 7h du matin le 14/07/2026 et jusqu’ à 1h30 du matin.

Dans un souci de désengorgement des rues de la ville, nous recommandons aux conducteurs en provenance de l’Est de stationner dans les parkings de Sainte-Anne et Petit Marché (280 places disponibles environ). A ceux qui viennent de l'Ouest, les parkings de République et Grand Marché seront plus faciles d’accès (450 places disponibles environ).

