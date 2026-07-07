La bactérie Listeria détectée dans un taboulé servi dans plusieurs établissements de santé de l'île

Dans un communiqué commun publié ce mardi 7 juillet 2026, l'ARS, le CHU, le Chor et l'EPSMR informent qu'un produit alimentaire, élaboré par un prestataire extérieur spécialisé et livré dans le cadre des approvisionnements alimentaires des établissements, a fait l'objet d'analyses microbiologiques confirmant la présence de Listeria monocytogenes. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le produit concerné est un taboulé servi le 30 juin dernier dans plusieurs établissements publics de santé de l'île. "À ce stade, aucun cas de listériose n'est formellement rattaché à cette exposition alimentaire", assurent les établissement de santé, précisant que les procédures de sécurité sanitaire ont permis d'identifier rapidement la contamination. Les produits concernés ont ainsi été immédiatement retirés et les investigations nécessaires ont été engagées, en lien avec les autorités compétentes.

- Des mesures d'urgence mises en place -

"Dès la confirmation des résultats d'analyse, les établissements concernés, en lien avec l’ARS et la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Daaf), ont immédiatement mis en œuvre les mesures de gestion nécessaires", peut-on lire dans le communiqué.

Ces mesures comprennent notamment :

• le retrait immédiat de l'ensemble des produits prêts à consommer provenant du prestataire concerné

• la poursuite des investigations sanitaires en lien avec les autorités compétentes

• l'identification des patients et des professionnels susceptibles d'avoir consommé le produit

• l'information des médecins traitants des patients, le Samu et des services d'urgence

• l’information des médecins, pharmaciens, sage-femmes, laboratoires et autres professionnels de santé afin d'assurer une prise en charge homogène sur l'ensemble du territoire.

- Des recommandations en cas d'appartition de symptômes -

Pour rappel, la listériose est une infection rare dont le délai d'apparition des symptômes peut être prolongé, jusqu'à plusieurs semaines après la consommation d'un aliment contaminé.

Ainsi, l'ARS, les CHU, le Chor et l'EPSMR rappellent les recommandations à suivre pour les personnes susceptibles d'avoir consommé ce produit. Elles sont invitées à consulter rapidement leur médecin en cas d'apparition de l'un des symptômes suivants :

• fièvre, même modérée

• syndrome grippal, maux de tête ou courbatures

• troubles digestifs

• ou tout autre symptôme inhabituel, notamment des troubles neurologiques.

- Attention aux femmes enceintes et personnes vulnérables -

"Une vigilance particulière est recommandée pour les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, les patients atteints de cancer ainsi que les personnes âgées présentant des comorbidités", insiste les établissements de santé. "En l'absence de symptômes, aucun examen complémentaire ni traitement an bio que n'est recommandé".

Les établissements affirment poursuivre actuellement l'information individuelle des personnes identifiées comme ayant pu être exposées, qu'il s'agisse de patients ou de professionnels concernés. "L'ARS, le CHU de La Réunion, le Chor, l'EPSMR et la Daaf poursuivent leur mobilisation et continueront à informer la population de toute évolution significative de la situation".

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