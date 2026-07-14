Mondial : Saint-Pierre, Saint-Benoît... La Réunion a ses fan-zones pour soutenir les Bleus

Inutile de traverser l’Atlantique pour suivre la Coupe du monde de football. Il suffit de repérer le bon spot qui diffuse les matchs. Pour cela, plusieurs fan-zones sont installées à La Réunion afin de suivre les Bleus dans leur épopée. Ce mardi 14 juillet 2026, jour de demi-finale face l'Espagne, ça se passe du côté de Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Joseph (Photo www.imazpress.com)

Le littoral réunionnais s'apprête à vibrer. Dès ce soir, les supporters ont rendez-vous pour vivre une expérience collective unique.

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- Une fan-zone au stade Michel Volnay de Saint-Pierre -

À l'occasion de la demi-finale de l'équipe de France de football, la ville de Saint-Pierre met en place une fan zone au stade Michel Volnay ce mardi 14 juillet, afin de permettre au plus grand nombre de vivre cet événement sportif dans une ambiance conviviale et festive.

L'ouverture du site est prévue à 21h30. La rencontre sera retransmise sur écran géant, "offrant aux supporters un lieu de rassemblement pour partager ensemble les émotions de cette soirée", indique la municipalité.

- À Saint-Benoît, le front de mer va vibrer avec les Bleus -

À l’issue des festivités du 14 Juillet, la Ville de Saint-Benoît invite la population à prolonger la soirée dans une ambiance festive et conviviale avec la mise en place d’une fan zone sur l’esplanade du front de mer pour suivre en direct la demi-finale de la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France.

À partir de 23 heures, le match sera retransmis sur écran géant afin de permettre aux supporters bénédictins de vivre ensemble ce rendez-vous sportif exceptionnel et d’encourager les Bleus dans leur quête d’une place en finale.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, la Ville met en place un service gratuit de navettes au départ des quartiers, dès 14 heures.

Le dispositif sera maintenu jusqu’à la fin de la rencontre et pourra être prolongé jusqu’à 3 heures du matin en cas de prolongations, afin d'assurer le retour des participants dans les meilleures conditions.

- Saint-Joseph installe une fan-zone -

À l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football opposant la France à l'Espagne, la ville de Saint-Joseph invite tous les supporters à prolonger les festivités du 14 Juillet en se retrouvant dans une fan-zone installée sous la Halle de la place François-Mitterrand.

À partir de 21h45, à l'issue du feu d'artifice et du concert de Frédéric Joron à la Caverne des Hirondelles.

- Au Tampon, rendez-vous est donné sur le parvis de la mairie -

À l'occasion de la demi-finale de la Coupe du Monde opposant la France à l'Espagne, la ville du Tampon invite la population à vivre ce grand rendez-vous sportif dans une ambiance conviviale grâce à la mise en place d'une fan zone avec écran géant.

La retransmission du match aura lieu ce mardi 14 juillet, à partir de 23h, sur le parvis de la mairie du Tampon.

Afin de permettre au public de profiter pleinement de cet événement, le DJ set assuré par DJ ADR et DJ BEN’, initialement programmé jusqu'à minuit dans le cadre des festivités de la Fête nationale, sera exceptionnellement écourté et se terminera à 22h45.

- Un dispositif de sécurité renforcé dans les fan-zones -

À Saint-Pierre, comme à Saint-Benoît et afin de garantir la sécurité de tous, un dispositif de filtrage et de contrôle des accès sera déployé à l'entrée des fan-zones.

Pour des raisons de sécurité, l'introduction d'alcool est interdite, tout comme les bouteilles et les gourdes, qu'elles soient vides ou remplies.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, dans la commun de l'est, les objets suivants seront interdits sur l’esplanade du front de mer :

- Armes et objets tranchants ;

- Substances explosives ;

- Bombes aérosols ;

- Produits illicites ;

- Drones ;

- Bouteilles et contenants en verre ;

- Animaux ;

- Articles pyrotechniques ;

- Perches à selfie ;

- Moyens de déplacement individuels (vélos, trottinettes, etc.).

- La France en demi-finale du Mondial -

L'équipe de France a été fidèle à son statut de favori et s'est facilement débarrassée du Maroc jeudi en quart de finale du Mondial-2026 (2-0) pour être au rendez-vous des demi-finales pour la troisième fois d'affdilée.

Quatre ans après leur succès contre les Lions de l'Atlas dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022 au Qatar (2-0), les Tricolores ont fait respecter la logique, renouant avec leur efficacité offensive perdue au tour précédant face à de trop rugueux Paraguayens (1-0).

La quête d'un troisième sacre, après 1998 et 2018, passera désormais par un affrontement contre l'Espagne à Dallas où les hommes de Didier Deschamps vont tenter d'accéder pour la troisième fois consécutive à la finale d'un Mondial, ce qui serait une performance exceptionnelle.

Rendez-vous donc ce mardi soir, 14 juillet, jour de fête nationale pour donner de la voix et encourager les Bleus.

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