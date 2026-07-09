Mondial : la France retrouve le Maroc avec cinq arbitres argentins pour diriger le match

Les Bleus vont retrouver le Maroc, ce vendredi à 00h (heure Réunion) à Boston (États-Unis) en quart de finale de la Coupe du monde. Des Lions de l'Atlas que l'équipe de France avait dominé en demi-finale du Mondial 2022. Mauvaise nouvelle ou pas pour la France, pour diriger ce quart de finale, la FIFA a désigné un arbitre argentin, qui sera assisté par quatre autres compatriotes.

Dans les rues de Saint-Denis - en bon chauvins et supporters des Bleus que nous sommes, il est certain que les Réunionnais croient en leur équipe. "La France, c'est sûr, la France, la France, vive la France!", répète Monique.

- Les Réunionnais voient la France marquer... et pas qu'un peu -

Quand on pose la question du pronostic et surtout du score que les joueurs de Didier Deschamps peuvent faire, certains voient les Bleus l'emporter avec un bel écart. "Peut-être 4 à 0 ou 4 à 1", nous dit Monique. Idem pour Gabriel "Pour moi, ça va se jouer entre 4 à 1 ou 3 à 1".

Olivier lui voit même aucun buts marqués par les Lions de l'Atlas. "3 à 0 pour la France et pas un petit but pour le Maroc", dit-il. Et même si on lui dit que la team de Achraf Hakimi est une grosse équipe, lui répond "non, non ça va".

Kévin est plus modéré. Lui voit la France gagner "2 à 1, ça serait pas mal".

Seul Ali voit le Maroc vainqueur de ce match. "Je vais être sincère, 2 à 2", dit-il. Selon lui, "la France va stopper là".

Interrogés, tous espèrent voir la France en finale de la Coupe du Monde, allant même jusqu'à "remporter la Coupe", dit Monique. "On a la meilleure équipe, la meilleure attaque et notre défense est solide sur les angles au niveau du droit", ajoute Gabriel. Écoutez-les.

- Notre pronostiqueur Mishko voit la France gagner -

Mishko, notre pronostiqueur chez Imaz Press a eu quelques hésitations lors de décider qui de la France ou du Maroc pourrait, selon lui, l'emporter.

Filant tout droit vers les deux drapeaux, notre toutou local bifurque vers les Lions de l'Atlas avant de faire pattes droite, patte gauche, changement de direction... et c'est pour la France !

Espérons que cette fois-ci il a vu juste.

- Des retrouvailles entre la France et le Maroc -

Après sa victoire face au Canada en huitième de finale face au Canada, le Maroc de Archaf Hakimi - qui sera jugé pour viol en France - retrouve donc l'équipe de Kylian Mbappé.

Souvenez-vous, cette affiche était déjà la même lors du Mondial au Qatar avec un choc France-Maroc en demi-finale avec une victoire 2-0 de l'équipe de France grâce à des buts de Théo Hernandez et de Randal Kolo Muani.

Cette fois, les deux formations se retrouvent avec la même ambition, gagner pour rejoindre le dernier carré de cette Coupe du monde aux États-Unis.

"C'est une équipe avec de très bons joueurs, qui aime avoir le ballon et attaquer. Elle a de très grandes qualités", juge le sélectionneur des Bleus.

"Le profil du Maroc n'est pas celui du Paraguay. Ce sera une opposition entre deux équipes qui aiment avoir le ballon, attaquer et marquer des buts. Il faudra être le plus efficace possible offensivement, dans l'autre zone aussi", dit-il encore.

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- Cinq argentins pour arbitrer le match -

Mauvaise nouvelle ou pas pour la France, pour diriger ce quart de finale, la FIFA a désigné un arbitre argentin, qui sera assisté par quatre autres compatriotes.

Un choix remarqué de la FIFA, d’autant que c’est la première fois dans cette Coupe du Monde 2026 que tous les arbitres d’un match sont de la même nationalité.

Chez les Bleus, on a rapidement évacué cette polémique. L’entourage tricolore a fait savoir à L’Équipe que le staff des Bleus veut éviter tout procès d’intention et a rappelé que le seizième de finale face à la Suède avait été dirigé par un Hollandais, pays qu’aurait pu rencontrer la France.

En conférence de presse, deux joueurs ont également voulu désamorcer toute polémique. "Je ne vais pas me concentrer sur qui va être l’arbitre. On n’a jamais fait ça, on va se concentrer sur le Maroc. Ce qu’on veut faire, c’est gagner ce match, c’est tout ce qui nous importe", a confié Dayot Upamecano.

Didier Deschamps ne semble, lui, pas perturbé par cette décision. "Je n'y prête pas attention. Je pars du principe qu'il y a des désignations et que je ne peux rien y faire. Je fais en sorte de faire confiance aux arbitres. J'espère que M. Tello et ses assistants seront aussi bons que M. Letexier et ses assistants (ils ont officié lors d'Argentine-Égypte, ndlr)", déclare-t-il, ce mercredi 8 juillet, en conférence de presse.

Au total, la France et le Maroc se sont affrontés à six reprises dans l'histoire.

ma.m et cs/www.imazpress.com/[email protected]