Insee : la croissance économique repart légèrement en 2025, portée par la consommation et les dépenses publiques

Après une année 2024 particulièrement atone, l'économie réunionnaise retrouve un peu de dynamisme. D'après une publication de l'Insee en partenariat avec les Comptes Économiques Rapides pour l’Outre-mer (Cerom), publiée ce jeudi 9 juillet 2026, le PIB progresse en 2025 à La Réunion. Une reprise portée notamment par les dépenses publiques, la consommation des ménages et le redémarrage de l'investissement. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

L'économie réunionnaise reprend des couleurs. Dans leur publication annuelle, le Cerom estime que le PIB de La Réunion a progressé de 1,1% en volume, en 2025, après une année 2024 marquée par un net ralentissement (+0,5 %). "La croissance réunionnaise redevient plus dynamique qu'au niveau national (+0,8 %)", souligne l'étude.

Cette amélioration repose principalement sur les dépenses des administrations publiques, en hausse de 2,5 % en volume, et sur la consommation des ménages, qui progresse de 1,2 %. À elles seules, ces deux composantes contribuent respectivement à 1,1 point et 0,8 point de la croissance du PIB.

- Une inflation qui ralentit nettement -

Autre conclusion de cette étude : l'inflation ralentit fortement. Après avoir atteint 2,8 % en 2024, elle s'établit à 1,4 % en moyenne annuelle en 2025. Elle demeure toutefois supérieure à celle observée dans l'Hexagone (0,9 %). Cette baisse est notamment liée au recul des prix de l'énergie, tandis que les services restent le principal moteur de la hausse des prix.

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Malgré ce contexte plus favorable, les Cerom observent que la consommation des ménages ralentit légèrement, même si le revenu disponible brut continue de progresser sur l'île. "Le revenu disponible brut de l'ensemble des ménages continue néanmoins de croître à La Réunion (+1,5 % en volume contre une baisse de 0,4 % dans l'Hexagone), sous l'effet de la hausse des revenus d'activité et des prestations sociales", indique la publication.

- L'investissement retrouve des couleurs -

Après une forte baisse en 2024, l'investissement repart également à la hausse (+1,6 %). Cette reprise est favorisée par des conditions de financement plus favorables, la progression des investissements en équipements ainsi que par les dépenses publiques engagées pour la reconstruction après le passage du cyclone Garance et le développement d'équipements de traitement des déchets.

Le commerce extérieur présente, en revanche, un bilan plus contrasté. Les exportations progressent de 3,6 %, notamment grâce aux dépenses des touristes, tandis que les importations augmentent davantage (+3,5 %), ce qui continue de peser sur la croissance économique régionale.

- Un premier trimestre 2026 contrasté -

La publication fait également le point de conjoncture sur le début de l'année 2026. Si l'emploi salarié reste stable à La Réunion au premier trimestre et progresse légèrement sur un an (+0,4 %), le taux de chômage remonte à 18 % de la population active, soit deux points de plus qu'un an auparavant. Il demeure toutefois "bien en deçà de sa valeur de fin 2018".

Cette publication dresse ainsi le portrait d'une reprise encore fragile, mais qui permet à La Réunion d'afficher en 2025 une croissance supérieure à la moyenne nationale.

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