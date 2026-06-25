En mai 2026 à La Réunion, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % sur un mois

En mai 2026, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,3 % à La Réunion, après avoir augmenté de 1,7 % en avril, selon les données de l'Insee dévoilée ce jeudi 25 juin 2026. Les prix des services, de l’énergie et du tabac augmentent, ceux des produits manufacturés sont stables. Les prix des produits alimentaires reculent en mai. Sur un an, entre mai 2025 et mai 2026, les prix à la consommation augmentent de 1,5 % (Photo : Stephan Laï-Yu www.imazpress.com)

En mai, les prix des services croissent de 0,4 %, portés une nouvelle fois par la hausse des prix des services de transports (+12,9 % après +11,5 % en avril et +10,5 % en mars), du fait de la hausse des prix du transport aérien. Les prix des services de communications augmentent aussi (+0,6 %). En revanche, les prix des services de santé reculent (-0,3 %). Les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères et des autres services sont stables.

Les tarifs de l’énergie ralentissent très fortement en mai (+1,2 % après +23,3 % en avril). Les prix des produits pétroliers augmentent encore (+1,6 %) mais beaucoup moins qu’en avril (+33,3 %). En mai, le prix du litre de gazole augmente de 6 centimes alors que celui du supercarburant perd 3 centimes. Le prix de la bouteille de gaz est stable à 18 euros avec les aides locales, et les tarifs de l’électricité sont stables également. Au niveau national, les prix des produits pétroliers reculent en mai (-1,9 %).

En mai, les prix des produits manufacturés sont stables. Les prix de l’habillement et chaussures augmentent de 0,8 %, alors que ceux des produits de santé reculent de 0,9 %. Les prix des autres produits manufacturés sont stables.

Les prix des produits alimentaires reculent de 0,3 % en mai après une stabilité en avril. Les prix des produits frais diminuent de 0,2 %, ceux des autres produits alimentaires baissent de 0,3 %.

En mai, les prix du tabac repartent à la hausse (+0,5 %) après une stabilité en avril.

- Sur un an, les prix augmentent de 1,5 % à La Réunion -

Sur un an, entre mai 2025 et mai 2026, les prix à la consommation augmentent de 1,5 % à La Réunion. Ils étaient repartis à la hausse en avril (+1,2 %) après trois mois de stabilité. Au niveau national, l’inflation est plus élevée sur un an (+2,4 % en mai) et est également supérieure à celle du mois d’avril (+2,2 %). La reprise de l’inflation sur un an à La Réunion est toujours portée majoritairement par les prix de l’énergie, et dans une bien moindre mesure par ceux des services et du tabac. En revanche, les prix de l’alimentation et des produits manufacturés reculent sur un an. Hors énergie, les prix sur un an seraient stables à La Réunion (+1,3 % en France).

Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 25,4 % à La Réunion. Ils accélèrent sur un an par rapport au mois d’avril (+21,6 %) : en effet, ils augmentent entre avril et mai 2026 alors qu’ils avaient diminué entre avril et mai 2025. Cette hausse des prix de l’énergie sur un an en mai 2026 est liée à celle des prix des produits pétroliers (+39,2 %), tandis que ceux de l’électricité reculent (-2,4 %). Au niveau national, sur un an, les prix de l’énergie augmentent moins que sur l’île (+16,6 %) : les prix des produits pétroliers augmentent plus faiblement qu’à La Réunion (+31,1 %), les prix de l’électricité reculent (-0,8 %).

Ils accélèrent également par rapport à avril (+14,3 %), portés par ceux du gaz.

En mai, les prix des services augmentent de 1,1 % sur un an à La Réunion (+2,1 % au niveau national). Les services pèsent pour 46 % de la consommation des ménages réunionnais. Alors que les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères et des services de santé reculent sur un an (-1,8 %) et que ceux des services de santé sont stables, les prix des services de transports augmentent de 15,6 %. Les prix des services de communications augmentent aussi (+1,1 %), tout comme ceux des autres services (+1,8 %).

Les prix des produits alimentaires reculent de 2,8 % sur un an à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 1,1 % au niveau national. L’alimentation pèse pour 17 % dans le budget des ménages réunionnais. Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 0,5 % sur un an à La Réunion et de 0,8 % en France. En revanche, les prix des produits frais (fruits, légumes et poissons frais) reculent nettement sur un an sur l’île (-18,9 %) : en mai 2025, ils étaient encore fortement impactés par le passage du cyclone Garance. Au niveau national, en mai, les prix des produits frais augmentent sur un an (+3,4 %).

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent en mai à La Réunion (-0,7 %), comme au niveau national (-0,6 %).

Les produits manufacturés représentent 28 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures reculent de 0,3 %, alors qu’ils sont stables en France. Les prix des produits de santé se replient de 2,8 % à

La Réunion (-3,4 % en France). Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés reculent de 0,4 % à La Réunion (-0,1 % en France).

Les prix du tabac augmentent de 2,5 % sur un an à La Réunion (+3,2 % en France).