La canicule s'étend encore, 50 millions de Français voient rouge

Plus de cinquante millions d'habitants en vigilance rouge: la canicule continue de s'étendre sur la France, qui s'apprête à vivre jeudi une nouvelle journée suffocante, avant un début d'amélioration attendu en soirée, du moins sur la façade atlantique.

Avec 72 départements en vigilance rouge, jeudi pourrait être le pic de l'épisode caniculaire que connaît la France depuis le début de semaine.Les températures devraient à nouveau monter à des niveaux "exceptionnellement élevés", après avoir atteint jusqu'à 43,8°C à Palluau (Vendée) mercredi, selon Météo-France.Du Sud-Ouest au Nord-Est, 51,1 millions de Français sont jeudi en vigilance rouge, dont 5,6 millions de personnes de 75 ans et plus, selon un décompte de l'AFP.La ministre de la Santé Stéphanie Rist a lancé mercredi soir sur France 2 un "cri du coeur": "Je voudrais que tout le monde (...) se mobilise pour les personnes qui sont isolées. Si vous êtes vous-même à côté de quelqu'un qui est isolé, allez voir votre voisin, demandez-lui s'il va bien"."L'impact de la chaleur arrive cinq à dix jours après le début de la canicule", a-t-elle également rappelé, alors que le pays vit jeudi son cinquième jour consécutif de vigilance rouge.- Températures "jamais connues" -"C'est chiant. Il fait vraiment trop chaud", souffle Sarah, une Lensoise de 20 ans croisée mercredi soir par l'AFP à Lille. "C'est insupportable, on prend des douches toutes les deux minutes", ajoute cette étudiante en école d'infirmière qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.A Strasbourg, dans la famille de Sophie, tout le monde dort depuis mardi soir "en mode camping", dans la même chambre, pour bénéficier de l'unique climatiseur mobile."Avec 31 degrés dans l'appartement, c'est très compliqué. Le weekend dernier, je ne m'endormais pas avant 02H00 du matin", explique à l'AFP cette mère de 46 ans qui a aussi souhaité rester anonyme. "On s'organise comme on peut, mais j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps."Chaque jour, la France plonge un peu plus dans l'inconnu. Avant l'épisode actuel, jamais plus de 20 départements n'avaient été placés simultanément en vigilance rouge canicule depuis la création de ce dispositif en 2004, dans le sillage de la canicule historique d'août 2003.Mercredi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, selon Météo-France, effaçant le précédent record seulement établi la veille."On n'est qu'au début de l'histoire", craint sur la Grand'Place de Lille Amandine Rogeau, 42 ans, qui s'inquiète de températures qu'elle n'a "jamais connues" mais qui pourraient devenir monnaie courante dans les années à venir.- Risque de feux de forêts -La préfecture du Pas-de-Calais a fait état mercredi soir de trois décès "constatés à domicile, pour lesquels la canicule est susceptible d'avoir eu un effet".Les températures entraînent aussi un épisode de pollution à l'ozone dans plusieurs départements du nord, de l'est et de l'ouest du pays, placés en niveau d'alerte mercredi et jeudi. Les préfectures y ont réduit la vitesse autorisée sur les routes.Pour la première fois de l'année, deux départements, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres, ont basculé mercredi en "danger très élevé" de feux de forêts.Accusé de n'avoir pas suffisamment anticipé une telle crise climatique, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait valoir mercredi soir dans Le Parisien le bilan d'Emmanuel Macron, qui a permis selon lui "un rattrapage" dans l'entretien des bâtiments publics, après des "décennies de sous-investissement" qui ont conduit à un "retard manifeste".Sur la façade ouest, une dizaine de départements pourraient être rétrogradés en vigilance orange canicule jeudi soir, selon Météo-France.Mais ces départements pourraient ne pas être au bout de leurs peines, puisqu'ils pourraient alors subir des orages "parfois forts accompagnés notamment de grêle et de fortes rafales".Et la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, de prévenir mercredi sur France Inter: s'il est possible que la France connaisse "une pause relative" de la canicule la semaine prochaine, "Météo-France nous indique qu'il y a de fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d'après, nous revenions à des chaleurs extrêmes".