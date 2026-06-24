À retenir ce soir : vol à Saint-Paul, Didier Deschamps, mule interpellée, ebola en France et condamnation pour menaces d'attentat

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 23 juin 2026 : - Vol à main armée à Saint-Paul : un homme condamné à deux ans de prison ferme - Coupe du monde 2026 : Didier Deschamps va rentrer en France après la mort de sa mère - Une mule de 21 ans interpellée à Gillot avec 18 kilos de cannabis dans ses valises - Ebola : un premier cas identifié en France, chez un médecin de retour de République démocratique du Congo - Aéroport Roland-Garros : un homme placé en garde à vue après des menaces d'attentat

Le samedi 20 juin 2026, un commerçant de Saint-Paul a été victime d’un vol à main armée. Il est menacé avec un couteau. Sans blesser le gérant, le mis en cause s’empare de l'argent liquide et de plusieurs paquets de cigarettes avant de prendre la fuite. Interpellé, il a été présenté en comparution immédiate et condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis, avec mandat de dépôt.

Le sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps, a été endeuillé par le mort de sa mère et va quitter temporairement les États-Unis pour rentrer en France afin d’assister à ses obsèques, a annoncé ce mardi 23 juin au soir la Fédération française de football (FFF). L’instance précise qu’il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I de la Coupe du monde 2026.

Ce lundi 22 juin 2026, une mule de 21 ans a été interceptée à sa descente d'avion à l'aéroport Roland Garros par les agents de la douane. L'homme transportait plus de 18 kilos de cannabis dans ses bagages après avoir transité par plusieurs pays. Il venait de Thaïlande via l'Inde et l'île Maurice. Il s'agit de la 35ème mule interpellée depuis le début de l'année.

Pour la première fois, un cas d’Ebola a été identifié sur le territoire français, chez un médecin de retour de République démocratique du Congo (RDC) actuellement confrontée à une importante épidémie, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires françaises.

Ce lundi 22 juin 2026, selon nos informations, un homme a été interpellé et placé en garde à vue par la BAC territoriale après plusieurs appels téléphoniques adressés à l'aéroport Roland Garros, évoquant une menace d'attentat. Lors des appels, ce jeudi 18 juin, les services de police ont procédé aux vérifications nécessaires et mis en œuvre les mesures adaptées afin d'assurer la sécurité des usagers et du personnel. Une enquête a été ouverte et confiée aux enquêteurs de la Police Judiciaire.