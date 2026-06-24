Aéroport Roland-Garros : une enquête ouverte après des menaces d'attentat

Le jeudi 18 juin 2026, plusieurs appels téléphoniques ont été adressés à l'aéroport Roland Garros, évoquant une menace d'attentat. Immédiatement, les services de police ont procédé aux vérifications nécessaires et mis en œuvre les mesures adaptées afin d'assurer la sécurité des usagers et du personnel. Une enquête a été ouverte et confiée aux enquêteurs de la Police Judiciaire afin d'identifier l'auteur de ces appels, indique ce mercredi la police de La Réunion (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La police rappelle que "chaque menace fait l'objet d'un traitement immédiat et rigoureux par les services. Ces interventions mobilisent de nombreux effectifs et moyens spécialisés qui pourraient être engagés sur d'autres missions de sécurité publique."

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