Houle australe : le Centre sécurité appelle les usagers de la mer à la vigilance sur le littoral

Suite aux conditions météorologiques récentes, notamment la forte houle australe qui a déferlé sur le littoral réunionnais ce week-end du 20 et 21 juin 2026, le Centre Sécurité Requin appelle l’ensemble des usagers de la mer à "faire preuve d’une vigilance renforcée sur le littoral réunionnais". (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"La période actuelle correspond à un passage à l'hiver austral, marquée par le refroidissement progressif de l’eau, le brassage des masses d’eau, des épisodes de houle, des pluies et des ruissellements pouvant entraîner une eau plus trouble ou chargée", rappelle le CSR.

Ces conditions "peuvent modifier la fréquentation du littoral par certaines espèces de requins potentiellement dangereuses et augmenter l’exposition au risque, en particulier lors des activités nautiques pratiquées hors zones encadrées ou sécurisées", note-t-il.

Le CSR appelle "à la responsabilité de tous et recommande de pratiquer la baignade et les activités nautiques uniquement dans les zones encadrées, aménagées ou sécurisées, notamment les lagons ; les zones aménagées, comme la piscine de Boucan-Canot et le bassin de Manapany ; les zones équipées de filets de baignade lorsqu'ils sont déployés ; et les secteurs couverts par des dispositifs de réduction du risque tel que la Brigade de Sécurité des Activités Nautiques (BSAN), lorsque les conditions le permettent".

Le CSR déconseille par ailleurs de laisser des jeunes pratiquants "exercer une activité utilisant la force motrice des vagues hors des zones surveillées, encadrées ou sécurisées".

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