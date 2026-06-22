Les côtes sud, sud-ouest et ouest en vigilance jaune vagues submersions

Ce lundi 22 juin 2026, les côtes sud, sud-ouest et ouest restent placées en vigilance jaune vagues submersions. La vigilance s'étend de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Selon les prévisions de Météo France, "la mer est forte à très forte au déferlement d'une houle de sud-ouest voisine de 4 mètres ce matin s'amortissant sous les 3 mètres 50 en fin d'après-midi" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce mardi, la mer restera forte, agitée au nord.

Suite à la publication de ce bulletin de vigilance par Météo France, le préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence et rappelle les consignes de sécurité :

Vigilance pour vagues-submersion :

• Je ne prends pas la mer

• Je m’éloigne des côtes et des estuaires

• Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

• Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

www.imazpress.com/[email protected]