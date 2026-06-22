Saint-Denis : deux blessés graves dans un accident de la route sur le Boulevard Sud

Dans la soirée de ce dimanche 21 juin 2026, un grave accident a eu lieu sur le Boulevard Sud à Saint-Denis dans le sens nord-est, après le giratoire Doret. Un véhicule a perdu le contrôle, percutant de plein fouet un palmier royal sur le terre-plein central. Deux personnes ont été évacuées dans un état grave vers l'hôpital. La route a été coupée à la circulation entre 21h39 et 22h30 où une voie de circulation avait été rétablie, informe le Centre régional de gestion du trafic (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)