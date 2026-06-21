À la une de ce lundi : accident grave à Saint-Denis, refus d'obtempérer, affaire Lyhanna, fête de la musique, golf et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 22 juin 2026 : - Saint-Denis : deux blessés graves dans un accident de la route sur le Boulevard Sud - Le Tampon : deux personnes interpellées après un refus d'obtempérer, un gendarme blessé - Lyhanna : le rapport confirme des "dysfonctionnements" et des "erreurs individuelles" - [Photos-Vidéos] La Fête de la musique a fait danser Saint-Denis - Golf : La Réunion accueille une étape du World Amateur Golf Ranking féminin - La pa Météo France i di, sé zot i di - lundi nuageux (Photo www.imazpress.com)

Dans la soirée de ce dimanche 21 juin 2026, un grave accident a eu lieu sur le Boulevard Sud à Saint-Denis dans le sens nord-est, après le giratoire Doret. Un véhicule a perdu le contrôle, percutant de plein fouet un palmier royal sur le terre-plein central. Deux personnes ont été évacuées dans un état grave vers l'hôpital. La route a été coupée à la circulation entre 21h39 et 22h30 où une voie de circulation avait été rétablie, informe le Centre régional de gestion du trafic.

Ce dimanche 21 juin 2026 au Tampon, un automobiliste a refusé d'obtempérer à un contrôle routier de la gendarmerie. En prenant la fuite, le conducteur a percuté un militaire présent sur place. Suite à cette fuite, un important dispositif de recherche a été déclenché, avec l'aide de l'hélicoptère des forces de l'ordre. Le conducteur du véhicule et sa passagère ont ensuite été interpellés.

Le rapport des inspections générales de la gendarmerie et de la justice sur l'affaire Lyhanna confirme des "dysfonctionnements" et des "erreurs individuelles" dans le traitement d'une plainte pour viols sur mineur d'août 2025 visant Jérôme Barella, a appris dimanche l'AFP de sources concordantes.

Alors que la nuit tombait sur Saint-Denis, ce dimanche soir 21 juin 2026, les rues du centre-ville se sont progressivement transformées en une immense scène à ciel ouvert. Entre concerts de maloya, de séga, de rap, de rock ou encore de musique électronique, des milliers de Réunionnais ont répondu présent pour célébrer la Fête de la musique. Devant les bars, sur les places, au détour d'une rue ou sur les scènes installées pour l'occasion, artistes amateurs et professionnels se sont succédé dans une ambiance survolté. Retour en images sur cette soirée où la musique a une nouvelle fois réuni toutes les générations au cœur de la capitale.

À compter de ce lundi 22 juin 2026, et jusqu'au jeudi 25 juin, La Réunion accueille pour la première fois, une étape du World Amateur Golf Ranking féminin. Cet événement réunira des joueuses de haut niveau venues d'Afrique du Sud, de Maurice et de La Réunion, dont Melliyal Schmitt, vice-championne de France Dames 2026.

Pour ce lundi 22 juin 2026, Matante Rosina voit une journée nuageuse avec quelques averses possibles sur l'île. Les températures restent fraîches, dans l'esprit de cet hiver austral qui s'installe de plus en plus.