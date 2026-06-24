Un mule de 21 ans interpellée à Gillot avec 18 kilos de cannabis dans ses valises

Ce lundi 22 juin 2026, une mule de 21 ans a été interceptée à sa descente d'avion à l'aéroport Roland Garros par les agents de la douane. L'homme transportait plus de 18 kilos de cannabis dans ses bagages après avoir transité par plusieurs pays. Il venait de Thaïlande via l'Inde et l'île Maurice. Il s'agit de la 35ème mule interpellée depuis le début de l'année (Photo : Police nationale de La Réunion)

Selon la police nationale, les enquêteurs du Service Territorial de la Police Judiciaire ont été saisis afin d'identifier les organisateurs et démanteler cette filière.

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