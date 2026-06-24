Saint-Leu : percuté par une voiture après avoir chuté de sa trottinette, un adolescent transporté vers le CHU sud

(Actualisé) Ce mercredi 24 juin 2026, un mineur âgé de 14 ans a chuté de sa trottinette à Saint-Leu. Alors qu'il se trouvait au sol, il a été percuté par un véhicule qui n'a pas réussi à l'éviter. Pris en charge par les secours, la jeune victime a été héliportée vers le CHU de Saint-Pierre. À la suite de cet accident, qui s'est produit au niveau de la Rue Haute, la route a été fermée à la circulation dans les deux sens depuis les carrefours de la RN1A. Elle a rouvert à 19h40. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)