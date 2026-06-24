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Saint-Paul : un incendie en cours dans la savane du Cap Lahoussaye mobilise une trentaine de pompiers et un hélicoptère bombardier

  • Publié le 24 juin 2026 à 17:52
  • Actualisé le 24 juin 2026 à 19:00
Incendie au Cap Lahoussaye

(Actualisé) Ce mercredi 24 juin 2026, vers 15 h 30, un feu de broussaille s'est déclaré dans le secteur du Cap Lahoussaye à Saint-Paul. Deux heures plus tard, le feu n'est pas encore maîtrisé. Les forces de l'ordre sont sur place et l'intervention mobilise plus d'une trentaine de sapeurs pompiers. Côté circulation, l'incendie ne risque pas d'atteindre la route. (Photo d'illustration :Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Faits-divers, Incendie, Saint-Paul, Cap Lahoussaye

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