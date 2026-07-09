Saint-Paul : Ti Fock, condamné pour agressions sexuelles sur mineurs, programmé puis déprogrammé pour le concert du 14 juillet

C'est une programmation qui ne passe pas : le chanteur Ti Fock de son vrai nom Jean-Michel Fock, devait se produire en concert à Saint-Paul pour les célébrations du 14 juillet. Un chanteur qui a pourtant été condamné à deux reprises pour agressions sexuelles sur mineurs. Alors que plusieurs collectifs se sont insurgés, Imaz Press Réunion a contacté la mairie de Saint-Paul. La Ville nous a indiqué que "l'artiste Ti Fock ne fait pas partie de la programmation officielle". Dans la foulée, les posts annonçant sa prestation sur les réseaux sociaux ont été rectifiés et le nom de l'artiste retiré. La prestation est donc déprogrammée (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Il y a des décisions qui ne passent plus. Annoncé en concert pour les fêtes de juillet de Saint-Paul, Ti Fock ne sera finalement pas convié sur scène.

Il faut dire que le chanteur a été condamné, en 1998 et 2005, pour des agressions sexuelles sur mineurs. Un fait que beaucoup n'ont pas oublié, et refusent de laisser passer.

"Jean-Michel Fock a été condamné à deux reprises pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs en 1998 et 2005! Pourquoi encore et toujours programmé des personnes condamnées ?", dénonce en effet le collectif NousToutes974.

"On est en colère et on ne comprend pas pourquoi les institutions, les élus, essaient de mettre de la poudre aux yeux en prenant part à des rassemblements pour les enfants, pour en même temps programmer quelqu'un qui a été doublement condamné", s'insurge le collectif Mon P'tit Loup, qui lutte contre les violences faites aux enfants. "Ici on ne parle même plus de présomption d'innocence, c'est un récidiviste !"

Pour le collectif, "c'est un grand mépris pour les victimes, de cet homme bien sûr, mais aussi de manière générale". "C'est un message terrible qui est envoyé aux victimes. La colère est difficile à décrire et à contenir. J'ai envie de demander aux élus : vous jouez à quoi ?", martèle Nicolas Puluhen, le fondateur du collectif.

- L'artiste déprogrammé -

Imaz Press Réunion a donc contacté la mairie de Saint-Paul pour comprendre les raisons de cette programmation. La prestation de l'artiste avait été annoncée sur les affiches et posts officiels de l'événement ainsi qu'en conférence de presse.

La mairie nous a répondu : "l'artiste Ti Fock ne fait pas partie de la programmation officielle". La prestation a donc été déprogrammée.

- On "ne laissera plus rien passer"-

Pour Nicolas Puluhen, la programmation "n'aurait simplement pas dû avoir lieu". "Il y a des gens qui réfléchissent à la programmation et d'autres qui la valident, ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête", estime-t-il, prévenant que son association "ne laissera plus rien passer".

Déjà en mai, le chanteur avait été programmé au Kerveguen de Saint-Pierre. Une décision dénoncée elle aussi, toujours par les collectifs Mon P'tit Loup et NousToutes974. Une programmation qui avait finalement elle aussi été annulée, selon Parallèle Sud.

"Le milieu culturel, que ce soit les salles, les programmateurs, etc, a la mémoire courte. On avait déjà dénoncé sa programmation au Kerveguen. Il avait été déprogrammé, mais apparemment plus par rapport à un problème de disponibilité que d'éthique", explique le collectif NousToutes974.

"Il est temps que le milieu culturel se bouge et prenne ses responsabilités. Une simple recherche sur internet aurait permis d'avoir ces informations. Au moins ils ont réagi, maintenant ça serait bien de prendre ses responsabilités en admettant d'avoir fait une erreur", concluent les militant.es

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