Insee : une inflation ralentie et un marché du travail qui s'améliore légèrement à La Réunion au 4ème trimestre 2025

L’Insee publie sa note de conjoncture du 4e trimestre 2025 permettant de dresser un premier bilan de l’activité économique à La Réunion en 2025 à travers l’inflation annuelle moyenne, l'évolution de l'emploi salarié, les créations d’entreprises, la fréquentation des hôtels et autres hébergements collectifs de tourisme, et la situation de l'emploi et du chômage. La hausse des prix ralentit, tandis que l'emploi salarié augmente légèrement comme la création d’entreprises. La situation sur le marché du travail s’améliore, et la fréquentation des hébergements collectifs touristiques augmente. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu)

En 2025, à La Réunion, la hausse des prix à la consommation des biens et des services ralentit nettement, note l'Insee : l’inflation atteint +1,4 % en moyenne sur l’année, après +2,8 % en 2024. Elle demeure néanmoins plus élevée qu’au niveau national pour la deuxième année consécutive (+0,9 % en 2025 et +2,0 % en 2024).

Sur l’année 2025, l’emploi salarié reste mieux orienté qu’au niveau national en 2025 (+0,3 % contre -0,2 %). La Réunion est ainsi la deuxième région française où la croissance de l’emploi est la plus forte en 2025, après la Guyane. Cependant, le rythme des créations d'emploi ralentit nettement par rapport aux deux années précédentes.

En 2025, la hausse des créations d’entreprises est accentuée par un dispositif de défiscalisation : 15 400 entreprises sont créées au total à La Réunion, soit 18 % de plus qu’en 2024. Sans ce dispositif, la hausse serait de 11 % sur un an, supérieure au niveau national (+5 %). Parallèlement, 1 110 entreprises sont déclarées en défaillance en 2025. Les défaillances d’entreprises sont stables à La Réunion alors qu’elles augmentent au niveau national (+4 %).

Sur l’année 2025, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques augmente de 5 % par rapport à 2024. Cette hausse est particulièrement marquée dans les établissements de l’Ouest (+8 %) ainsi que dans ceux classés en 4 ou 5 étoiles (+14 %).

Depuis 2019, la situation sur le marché du travail s’améliore à La Réunion. Le taux d’emploi augmente : en 2025, 54 % des personnes âgées de 15 à 64 ans ont un emploi, soit 7 points de plus qu’en 2019, avant la crise sanitaire de la Covid-19. Il reste cependant largement inférieur à celui de l’Hexagone (70 %). La hausse du taux d’emploi sur l’île s’accompagne d’une baisse du taux de chômage. En 2025, 16 % de la population active est au chômage au sens du Bureau international du travail (-5 points par rapport à 2019). Il s’agit du niveau le plus faible mesuré à La Réunion, mais il reste élevé en comparaison à celui de l’Hexagone (7,5 %).