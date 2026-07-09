Actes de vandalisme sur le réseau Orange : perturbations sur les services mobile et fixe dans toute l'île

(Actualisé) Des actes de vandalisme sur le réseau Orange à Saint-Denis entraînent ce jeudi 9 juillet 2026 des perturbations sur les services mobile et fixe dans l'île, ainsi que le réseau internet. Les équipes techniques "sont pleinement mobilisées" et "les réparations sont en cours" assure Orange, qui prévoit un retour à la normale aux alentours de 18h. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)