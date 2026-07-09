GHER : un déficit réduit de plus de 3 millions d'euros et de nouveaux projets pour les patients de l'est de l'île

Dans l'est de La Réunion, le Groupement hospitalier est Réunion (GHER) poursuit son expansion. Avec un déficit résorbé de 40% cette année, s'élevant à 3,9 millions d'euros, l'établissement de santé peut désormais viser vers l'avenir avec de nouveaux projets à court terme. Une nécessité pour ce lieu qui accueille pour de 115 par jour aux Urgences (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La baisse de 40% le déficit "est une bonne dynamique", se félicite le directeur du CHU, Lionel Calenge. "Le déficit s'est réduit sur deux ans de plus de 3 millions d'euros", dit-il.

L'objectif désormais pour le centre hospitalier, c'est d'avoir "des comptes équilibrés" à l'horizon 2027.

- Une activité en hausse de 19% en 2026 au GHER -

"Sur les quatre premiers mois de 2026, nous sommes à 19% d'activités en plus, soit 2.500 hospitalisations en plus, par rapport à la même période en 2025", dit Lionel Calenge.

"Cela montre la confiance de la population qui, sur le territoire est, fait appel au GHER, qui est certifié dans le référentiel de la Haute autorité de santé (HAS), au même niveau que les autres établissements de santé", dit-il. Écoutez.

Cette hausse d'activité permet au GHER d'investir jusqu'à 40 millions jusqu'à 2030.

Pour absorber ce flux en expansion, le GHER prévoit l'embauche de nouveaux médecins et de poursuivre sa coopération avec le CHU. À l'heure actuelle, 42 médecins sont en exercice partagés entre les deux établissements.

- Plusieurs projets pour étendre l'activité du GHER -

"Cette ambition pousse à apporter à la population des prises en charge spécialisées", indique le Docteur Julie Gounou, directrice de la Commission médicale d'établissement (CME).

Parmi les projets en cours de développement pour assurer la qualité des soins, "le développement de nouvelles activités médico-chirurgicale, l'amélioration des plateaux techniques et la coopération", souligne Jean-Marc Péquin, président du Conseil de surveillance du GHER.

En détail, le GHER va dès la rentrée, permettre l'opération des patients touchés par le cancer du sein.

En septembre, un hôpital de jour verra le jour à Saint-André, spécifiquement pour des soins médicaux et de réadaptation à destination des personnes âgées.

D'ici 2027, un nouveau service des Urgences, plus grand, sera effectif. "Les travaux vont démarrer bientôt", assure Lionel Calenge, directeur du CHU de La Réunion. Écoutez le directeur du CHU de La Réunion.

"Il faut aussi penser à l'aval pour orienter les patients vers les bons endroits, conditionnés au nombre de lit et pour cela il y a le projet qui se structure d'une unité 72 heures", ajoute le Docteur Charifou, chef du pôle soins critiques au GHER. Il précise : "l'idée est de pouvoir trouver des lits à ces patients qui auront besoin d'examens et ne seront pas pris dans les 24 heures".

- Développer l'accès aux soins dans l'est de La Réunion -

"Ces projets répondent à un objectif essentiel, celui d'améliorer l'offre de soins pour les habitants de l'est de La Réunion", dit Jean-Marc Péquin.

L'est un territoire qui a des "indicateurs de précarité et de santé plus dégradés que les autres territoires de La Réunion avec plus de mortalité par le diabète, les pathologies cardiovasculaires, le cancer", dit-il Lionel Calenge.

"Pendant longtemps, les patients de l'est ont dû se déplacer pour bénéficier des prises en charge, mais aujourd'hui, les compétences permettent de construire un parcours plus proche du domicile des patients", se félicite Jean-Marc Péquin, président du Conseil de surveillance du GHER.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]