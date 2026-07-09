[Photos - Vidéo] Saint-Paul : 1.000 séniors réunis pour danser lors des fêtes de juillet

La ville de Saint-Paul donne rendez-vous ce jeudi 9 juillet 2026, près de 1.000 séniors se sont retrouvés pour à Saint-Paul, sur le parking de Vapiano, à côté du Jardin de l’Hôtel de Ville pour le traditionnel bal des zarboutans. Un après-midi de musique, de danse et de rencontres (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce bal se tient à l'occasion des Fêtes de juillet qui se déroulent jusqu'au 14 juillet au centre-ville (plus de 400 stands de commerçants, forains et des manèges) sur 1km5 de zone piétonne. Avec des animations en centre-ville et des concerts.

"C'est l'occasion de mettre en avant le côté intergenerationnel, lors de ce moment qui s'inscrit dans les Fêtes de juillet", se réjouit Nila Radakichenin, élue aux affaires scolaires et à la culture à la ville de Saint-Paul.

120 forains sont place au parc Expobat avec près de 80 manèges et animations, faisant de Saint-Paul l'un des plus grands rendez-vous forains de l'île. Retrouvez le programme complet ci-dessous.

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