[Vidéos] Braderie, concerts et fête foraine : les festivités de juillet reviennent à Saint-Paul

Du 4 au 14 juillet 2026, les traditionnelles Fêtes de juillet feront leur retour à Saint-Paul. Braderie commerciale, concerts, fête foraine et feu d'artifice rythmeront onze jours d'animations qui devraient attirer près de 250.000 visiteurs dans le centre-ville et au parc Expobat. Un rendez-vous incontournable pour les commerçants, les forains et les artistes réunionnais. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À quelques jours du coup d'envoi des festivités, la ville de Saint-Paul a présenté le programme de cette édition 2026 lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi. Pour la municipalité, ces fêtes constituent bien plus qu'un simple événement populaire.

"C'est la plus grande fête commerciale de toute La Réunion", a rappelé le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. "Toute La Réunion vient ici, de Saint-Benoît, de Saint-Louis, du Tampon. Ces fêtes ont une importance énorme pour le centre-ville et pour la renommée de notre ville", a-t-il souligné. Écoutez.

Dans un contexte économique marqué par la baisse du pouvoir d'achat et le recul de la fréquentation des commerces, cette manifestation apparaît comme une véritable bouffée d'air pour les professionnels. Selon l'association des commerçants de Saint-Paul, près de 80 % des commerçants ont constaté une baisse de fréquentation depuis le début de l'année 2026. "Cette manifestation nous permet pour la majorité d'entre nous de réaliser notre meilleur chiffre d'affaires annuel", explique Salim Bsili, vice-président de l'association des commerçants de Saint-Paul.

L'an dernier, 86 % des commerçants et forains se sont d'ailleurs déclarés satisfaits de l'événement.

- 120 forains et près de 80 manèges -

Au total, 120 forains prendront place au parc Expobat avec près de 80 manèges et animations, faisant de Saint-Paul l'un des plus grands rendez-vous forains de l'île. La municipalité a également délivré 538 permis de stationnement pour l'événement.

C'est d'ailleurs à ce moment que les contrôles techniques annuels sont réalisés sur les manèges. "C'est une bonne chose de pouvoir réunir un maximum de manèges de l'île à cette occasion, puisque ça permet ce contrôle essentiel pour le fonctionnement et la sécurité des machines", assure le maire de Saint-Paul.

"Cela fait 20 ans que nous sommes installés ici", témoigne Mickaël Tangama. "Je suis forain, de père en fils, et je remercie le maire de Saint-Paul pour les aménagements réalisés ces dernières années, notamment au niveau des installations électriques et des infrastructures du parc Expobat".

- Les artistes locaux à l'honneur -

Comme lors des précédentes éditions, la Ville a fait le choix de mettre en avant les artistes péi plutôt que de miser sur des têtes d'affiche nationales. "C'est le moment où les artistes réunionnais trouvent un public dans un espace dédié", a souligné Emmanuel Séraphin. Plus de 70 artistes se produiront au centre-ville et au parc Expobat, parmi lesquels Frédéric Joron, Tmatt, Séga'El, Ti'Fock, Léa Churros, Missty ou encore MC Box, Secteur 410 et Emma Nona. Les concerts débuteront chaque soir à partir de 19 heures. Retrouvez le programme complet ci-dessous :

- Un rendez-vous populaire et intergénérationnel -

Les Fêtes de Juillet débuteront officiellement ce samedi 4 juillet avec une inauguration prévue à 10 heures dans le centre-ville et l'ouverture du parc Expobat à 14 heures.

Parmi les temps forts figure également la journée dédiée aux seniors, le 9 juillet, qui accueillera plus de 1.000 personnes autour d'un bal et d'animations bien-être, ainsi que le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, tiré à 20 heures sur le front de mer avant le grand bal populaire.

"Nous sommes fiers de lancer ces fêtes de juillet. Toute ma génération a grandi avec cet événement", a conclu le maire de Saint-Paul, convaincu que ce rendez-vous demeure l'un des temps forts de la vie économique, culturelle et festive de l'île.

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