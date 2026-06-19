Le footballeur Achraf Hakimi sera jugé pour viol, confirme la cour d’appel

Le footballeur marocain Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, a indiqué vendredi la cour d’appel de Versailles dans un communiqué.

Achraf Hakimi est mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme qui s’était rendue dans un commissariat où elle avait déclaré avoir été violée par le footballeur.

Le joueur du PSG et leader de l’équipe du Maroc, dont l’équipe joue son deuxième match de Coupe du monde vendredi soir contre l’Ecosse, a pour sa part toujours dénoncé une "fausse" accusation.

AFP