ARS : appel à candidatures pour déployer des maisons médicales de garde de ville à La Réunion

L'Agence régionale de santé de La Réunion (ARS) a lancé ce mercredi 17 juin 2026, un appel à candidatures pour le déploiement des maisons médicales de garde de ville. L'objectif, renforcer durablement l'accès aux soins non programmés dans le département. Candidatez avant le 15 juillet 2026 inclus (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les maisons médicales de garde de ville, organisées sous forme associative et ouvertes à l’ensemble des médecins volontaires, constituent un pilier du dispositif de Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA), en garantissant un accès de proximité, régulé et coordonné aux soins.

Ces lieux de soin deviendront le point d'appui de la nouvelle organisation, en lien avec le SAMU-Centre 15 et les services d'urgences.

Objectifs :

- garantir un accès de proximité aux soins non programmés des patients, après la fermeture des cabinets médicaux ;

- améliorer l'orientation des patients grâce à un accès régulé ;

- permettre à tous les médecins volontaires de participer aux gardes dans un cadre coordonné.

- Qui peut candidater ? -

Les candidatures devront être adressées à la Direction de l’Animation Territoriale et des Parcours de Santé (DATPS) de l’ARS La Réunion, sous la forme d’un dossier complet, exclusivement par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

Le dossier de candidature devra comporter notamment :

- Les statuts de l’association ;

- La composition de la gouvernance ;

- La liste des médecins adhérents ou engagés dans le projet ;

- Une présentation détaillée du projet de maison médicale de garde ;

- Un budget prévisionnel ;

- Tout document permettant d’apprécier la conformité du projet au cahier des charges régional des maisons médicales de garde de ville.

Toutes les informations et les modalités de candidature sont à retrouver ici.

www.imazpress.com/[email protected]