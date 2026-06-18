À retenir ce soir : bébé décédé en avion, agressions sexuelles sur mineurs, Didier Robert condamné, motion pour le logement et cantine à 1 euro

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 18 juin 2026 : - Aéroport Roland-Garros : un bébé meurt des suites d'un arrêt cardio-respiratoire à bord d'un vol en provenance de Marseille - Agressions sexuelles sur mineurs : le parquet de Paris fait appel de la relaxe d’un animateur périscolaire - Affaire des loyers payés par la Région : Didier Robert condamné à un an d'inéligibilité et 10.000 euros d'amende pour prise illégale d'intérêt - Logements sociaux : professionnels et représentants économiques signent une motion pour obliger l'État à rétablir les financements pour La Réunion - La Possession : la cantine passe à un euro par mois pour tous les écoliers dès la rentrée prochaine

Un enfant a été pris en charge en arrêt cardio-respiratoire dès son arrivée à l'aéroport Roland-Garros. La tentative de réanimation, qui a duré 50 minutes, est restée vaine. L'enfant et sa mère voyageaient à bord du vol Corsair SS636 du 17 juin 2026 en provenance de Marseille et ils devaient se rendre à Mayotte. Dans un communiqué, Corsair annonce que l'enfant a été pris en charge dès son arrivée sur notre île par une équipe du SAMU qui attendait l'appareil. Il n'a malheureusement "pas pu être réanimé", indique ce soir la compagnie aérienne.

Le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir fait appel de la relaxe prononcée mardi au bénéfice d’un animateur du périscolaire parisien qui avait été poursuivi pour harcèlements et agressions sexuelles sur mineurs.

La Cour d'appel a rendu son arrêt dans l'affaire des loyers supposés payés indûment par le Conseil régional à l'ancien président de Région. Didier Robert a été condamné ce jeudi 18 juin 2026 en appel à 10.000 euros d'amende et un an d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Il a été relaxé pour les faits de concussion. Le total des sommes versées s'élève à 134.000 euros. Le jeudi 23 avril, le parquet général avait requis contre l'ex élu un an de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, 150.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.

Bailleurs sociaux, entreprises du BTP, représentants économiques et partenaires institutionnels se sont donnés rendez-vous ce jeudi matin 18 juin 2026 à la Chambre de commerce et d'industrie. Inquiets de la baisse des crédits de la Ligne budgétaire unique (LBU) - enveloppe servant à financer les logements sociaux - ndlr), ils signent une motion commune pour alerter l'État. Selon la ministre des Outre-mer, "les récentes notifications de crédits de la Ligne budgétaire unique (LBU) pour 2026 ne constituaient qu’"une première vague".

À la rentrée d'août 2026, le coût de la restauration scolaire va diminuer drastiquement pour les familles et passer à 1 euro mensuel sans conditions de revenus. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi 18 juin 2026, le maire de La Possession, Erick Fontaine, et ses équipes. Objectif : protéger le pouvoir d'achat des familles possessionnaises. L'élu a également présenté le nouvel aménagement du restaurant scolaire de l'école Paul Éluard, entièrement modernisé.