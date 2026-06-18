Saint-Gilles : son état de santé se dégrade en pleine mer, un marin hélitreuillé par les gendarmes

Ce jeudi 18 juin 2026 très tôt dans la matinée, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage sud océan Indien (CROSS SOI) alerte les gendarmes afin que ces derniers viennent secourir un marin dont "l’état de santé nécessitait une évacuation urgente vers un établissement hospitalier" indiquent les forces de l'ordre. L’homme se trouvait à bord d’un navire à 3 miles nautiques au large des côtes de Saint-Gilles. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En fin de journée ce jeudi 18 juin 2026, les gendarmes de La Réunion saluent un travail d'équipe : "De la brigade territoriale à l’intervention spécialisée, c’est grâce à la diversité des métiers et des spécialités de la gendarmerie nationale que nous intervenons chaque jour dans tous les milieux, au service de la population".

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