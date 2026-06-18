Aéroport Roland-Garros : un bébé meurt des suites d'un arrêt cardio-respiratoire à bord d'un vol en provenance de Marseille

(Actualisé) Un enfant a été pris en charge en arrêt cardio-respiratoire dès son arrivée à l'aéroport Roland-Garros. La tentative de réanimation, qui a duré 50 minutes, est restée vaine. L'enfant et sa mère voyageaient à bord du vol Corsair SS636 du 17 juin 2026 en provenance de Marseille et ils devaient se rendre à Mayotte. Dans un communiqué, Corsair annonce que l'enfant a été pris en charge dès son arrivée sur notre île par une équipe du SAMU qui attendait l'appareil. Il n'a malheureusement "pas pu être réanimé", indique ce soir la compagnie aérienne. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com

Dans son communiqué la compagnie aérienne annonce ce jeudi 18 juin que les "circonstances exactes du décès devront désormais être précisées par les autorités compétentes."

"Malgré l'intervention immédiate et les efforts soutenus prodigués pendant près de 50 minutes par des membres de la Sécurité civile ainsi que plusieurs professionnels de santé présents sur le vol, l'enfant a malheureusement été victime d'un arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être réanimé" peut-on lire dans ce communiqué.

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