Ultra Marathon des Cirques : 716 coureurs attendus au départ de la 5e édition

Les sentiers des trois cirques de La Réunion s'apprêtent à vibrer ce samedi 20 juin 2026 avec le départ de la 5ème édition de l'Ultra Marathon des Cirques (UMC). Au programme : 64 kilomètres, près de 5.000 mètres de dénivelé positif et 716 participants prêts à relever le défi. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le rendez-vous est fixé à 3h30 du matin, ce samedi, au stade de Cilaos. Les concurrents de l'Ultra Marathon des Cirques, organisé par Ilop Sport, s'élanceront pour une boucle exigeante de 64 kilomètres traversant les cirques de Cilaos, Salazie et Mafate.

Au total, près de 5.000 mètres de dénivelé positif attendent les traileurs sur un parcours qui les mènera notamment au sommet du Piton des Neiges, à Hell-Bourg, à la Plaine des Merles, à Marla puis au pied du Taïbit avant un retour à Cilaos.

Cette année, 716 participants sont engagés sur l'épreuve, dont 588 coureurs en solo et 128 relayeurs répartis en 64 équipes.

- Les favoris au rendez-vous -

Chez les hommes, plusieurs spécialistes du trail réunionnais seront au départ, parmi lesquels Jean-Pierre Grondin, vainqueur de l'édition 2025 en 9h02'42, Jeannick Boyer, Antoine Mattart, Benjamin Postaire ou encore Romain Bayol.

Du côté féminin, la bataille s'annonce également relevée avec Claire Jacquin, Johanne Bergues, Pauline Barbaran, Elodie Mithridate et Nadine Leveneur.

L'arrivée du premier concurrent de l'UMC est estimée entre 12h30 et 12h40. Les participants disposeront d'un temps maximum de 23h30 pour rallier la ligne d'arrivée, avec plusieurs barrières horaires fixées à Hell-Bourg, à la Plaine des Merles, au pied du Taïbit puis à Cilaos.