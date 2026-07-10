La ville de Saint-Pierre ouvre une fan zone pour la demi-finale de l'équipe de France

À l'occasion de la demi-finale de l'équipe de France de football, la ville de Saint-Pierre met en place une fan zone au stade Michel Volnay, le mardi 14 juillet 2026 - jour de fête nationale - afin de permettre au plus grand nombre de vivre cet événement sportif dans une ambiance conviviale et festive (Photo : www.imazpress.com)

L'ouverture du site est prévue à 21h30. La rencontre sera retransmise sur écran géant, "offrant aux supporters un lieu de rassemblement pour partager ensemble les émotions de cette soirée", indique la municipalité.

- Un dispositif de sécurité mis en place -

Afin de garantir la sécurité de tous, un dispositif de filtrage et de contrôle des accès sera déployé à l'entrée de la fan zone.

En raison de l'affluence attendue, la Ville invite le public à anticiper son arrivée, les contrôles pouvant entraîner un temps d'attente avant l'accès au site.

Pour des raisons de sécurité, l'introduction d'alcool est interdite, tout comme les bouteilles et les gourdes, qu'elles soient vides ou remplies.

Une offre de restauration et de boissons, servies exclusivement en gobelets, sera disponible sur place.

- La France en demi-finale du Mondial -

L'équipe de France a été fidèle à son statut de favori et s'est facilement débarrassée du Maroc jeudi en quart de finale du Mondial-2026 (2-0) pour être au rendez-vous des demi-finales pour la troisième fois d'affdilée.

Quatre ans après leur succès contre les Lions de l'Atlas dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022 au Qatar (2-0), les Tricolores ont fait respecter la logique, renouant avec leur efficacité offensive perdue au tour précédant face à de trop rugueux Paraguayens (1-0).

La quête d'un troisième sacre, après 1998 et 2018, passera désormais par un affrontement contre l'Espagne ou la Belgique mardi prochain - un 14 juillet - à Dallas où les hommes de Didier Deschamps vont tenter d'accéder pour la troisième fois consécutive à la finale d'un Mondial, ce qui serait une performance exceptionnelle.

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