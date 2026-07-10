Propos racistes contre Kylian Mbappé : l’avocat de la sénatrice menace d'extrader l’attaquant vers le Paraguay

La polémique entre Kylian Mbappé et la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla se poursuit et de façon très... étonnante. L'avocat de la femme politique a menacé le capitaine des Bleus de porter plainte contre lui et ainsi d'extradition vers le Paraguay pour y être jugé. Une riposte hallucinante alors que l'élue avait tenu des propos racistes à l'encontre du capitaine des Bleus.

"Puisque ce qui constitue pour nous de la diffamation ou de la calomnie est également une infraction pénale en France, nous pouvons engager des poursuites contre Mbappé. Il pourrait être extradé pour répondre de ses actes au Paraguay" a déclaré l'avocat.

Heureusement, il n'y a aucun fondement légal pour extrader un homme de nationalité française au Paraguay et encore moins pour s'être défendu face à de scandaleuses attaques racistes.

L'avocat, Guillermo Duarte Cacavelos a ajouté, concernant les propos raciste de la sénatrice envers le footballeur : "Celeste n'a pas eu de comportement punissable au Paraguay".

En revanche, la sénatrice Celeste Amarilla est, elle, bel et bien sous le coup d’une enquête ouverte par le parquet de Paris pour injure publique aggravée "par le fait qu’elle est prononcée en raison de l’origine, l’ethnie la nation la race ou la religion, réelle ou supposée, de la victime". Des délits passibles d’un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

- Le Sénat paraguayen vote une motion contre les "propos racistes" de Celeste Amarilla -

Au Sénat paraguayen, les propos racistes de Celeste Amarilla ont provoqué une indignation mondiale. L’avocate sud-américaine de 61 ans a qualifié Kylian Mbappé de "Camerounais issu de la colonisation, s’efforçant désespérément de passer pour un Français", avant d’écrire qu’"au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco" et que "les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés".

Kylian Mbappé s’était chargé lui-même de répondre à la sénatrice, l’estimant "une femme méprisable et indigne de sa fonction".

La chambre haute du Congrès du Paraguay a condamné des "propos discriminatoires et racistes", révèle Le Parisien. Après cinq heures de délibération, le Sénat paraguayen a adopté à la majorité une motion dans laquelle il a fait savoir son "rejet absolu" de toutes les formes de racisme et de discrimination.

Il a précisé que les propos de Celeste Amarilla ne reflétaient pas la position de l’ensemble des sénateurs.

- Celeste Amarilla insulte Mbappé -

Ce mercredi, Celeste Amarilla avait encore frappé fort. En pleine séance au sénat, elle avait déclaré : "Quand Orlando Gill (le gardien du Paraguay, NDLR), un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du monde pour la première fois, qui découvrait probablement l'Europe pour la première fois, jouait devant le monde entier et tend la main avec toute l'humilité d'un Paraguayen, ce fils de p*** refuse de lui serrer la main et lui crie au visage. Ça, ce n'est pas français. Un Français n'aurait jamais fait ça".

🚨 😱😳 "Ce fils de p*** refuse de lui serrer la main"



La nouvelle sortie honteuse de Celeste Amarilla, qui insulte Mbappé en pleine séance du Sénat paraguayen. pic.twitter.com/vneOejGPZ4 — RMC Sport (@RMCsport) July 8, 2026

Après le match, Orlando Gill, gardien du Paraguay avait déclaré : "Je suis allé voir Mbappé à la fin du match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main". À la suite de cela, le gardien vénézuelien avait lancé un ballon dans le dos du capitaine des Bleus.

"Les propos de la sénatrice Celeste Amarilla (...) sont contraires aux valeurs et principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que promeut notre pays", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

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