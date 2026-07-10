Mayotte : le parquet fait appel de la condamnation du policier de Saint-André, auteur d'un tir mortel lors d'une interpellation

À peine le verdict rendu, le parquet a décidé de faire appel de la condamnation prononcée contre le policier de la Brigade anticriminalité (BAC) jugé devant la cour d'assises de Mayotte pour le tir mortel ayant coûté la vie à un homme de 36 ans en juillet 2022. À l'issue du procès, le policier - désormais en fonction à Saint-André - avait été condamné à un an de prison avec sursis. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

L'avocat général avait requis huit ans de prison ainsi qu'une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique, indique Kwezi.

Cet appel intervient alors que la question de la protection juridique des forces de l'ordre fait l'objet d'un débat national. Cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes lorsqu'ils font usage de leur arme dans le cadre fixé par la loi.

- Un homme tué par un tir de policier lors d'une interpellation -

Le 13 juillet 2022, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont intervenus à Tsararano, dans la commune de Dembeni, pour interpeller le suspect.

Selon les éléments communiqués par le parquet, l'homme recherché pour viol s'est porté plusieurs coups de couteau à l’abdomen dès l’arrêt de son véhicule. Alors que les fonctionnaires tentent de le désarmer, il aurait dirigé son arme vers eux, blessant un policier au bras.

C'est alors qu'un fonctionnaire - le policier désormais en poste à Saint-André - ouvre le feu.

Le suspect a succombé à ses blessures malgré l’intervention des secours.

La Cour d'appel devra désormais rejuger le dossier et dire si la peine prononcée en première instance était adaptée aux circonstances de cette intervention.

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