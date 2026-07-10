Saint-Pierre : une femme agressée en pleine rue, le maire demande aux services compétents une solution "pour écarter cette personne"

Ce jeudi 9 juillet 2026, dans l'après-midi, une habitant de la commune de Saint-Pierre a été violemment agressée en pleine rue. Pour David Lorion, l'agresseur présumé "semble relever de soins psychiatriques". Le maire demande aux services médicaux et judiciaires de lui trouver "une solution concrète" (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans un communiqué, le maire David Lorion déclare : "Je pense à elle et à ses proches, et je leur exprime tout mon soutien".

- Un agresseur dont le comportement agressif avait déjà été pointé du doigt -

Selon le communiqué envoyé par le maire, "beaucoup de riverains et de commerçants alertent depuis longtemps les autorités sur des comportements agressifs récurrents d’une personne dans le centre-ville, sans avoir eu de réponse satisfaisante".

"Cette inquiétude est légitime, et je l’entends", poursuit-il.

Il ajoute : "nous ne pouvons nous résoudre à laisser cette situation continuer sans agir. La sécurité et la tranquillité de chacun d’entre vous restent ma priorité absolue. J’appelle l’ensemble des services compétents à apprendre toutes les dispositions pour écarter cette personne et ne plus la laisser agir sans réagir".

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