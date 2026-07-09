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Saint-Pierre : un homme interpellé pour vols et usages frauduleux de cartes bancaires, 38.4000 euros dérobés

  • Publié le 9 juillet 2026 à 17:13
  • Actualisé le 9 juillet 2026 à 17:22
sécurisation du lycee amiral lacase

Après une série de faits de vols et d'usages frauduleux de cartes bancaires recensés durant le mois d'octobre 2025 à Saint-Pierre, un homme a été interpellé et reconnu les faits. Déjà incarcéré pour les mêmes faits, il a été extrait de sa maison d'arrêt ce lundi 6 juillet 2026. Le préjudice s'élève à 38.4000 euros. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

A l'époque, "les investigations judiciaires avaient permis à l'interpellation de l'auteur des faits très défavorablement connu des services de police, il avait été condamné et incarcéré"

L'enquête s'est poursuivie afin d'identifier les victimes, 26 victimes ont été identifiées. "Devant l'ampleur du préjudice 38.4000 euros, l’auteur des faits a été extrait de la maison d'arrêt et de nouveau placé en garde à vue le 06 juillet, où il reconnaissait la totalité des faits reprochés", détaille la police.

Ce dernier a été déféré ce mercredi en vue d'une comparution immédiate.

 

Faits divers, Interpellation

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