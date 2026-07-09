À retenir ce soir : Kylian Mbappé insulté, policier agressé, vols de cartes bancaires, France-Maroc et décès de Bonnie Tyler

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 9 juillet 2026 : - "Fils de p*te" : Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, insulte encore violemment Kylian Mbappé - Saint-Pierre : un policier municipal agressé à son domicile par une personne armée - Saint-Pierre : un homme interpellé pour vols et usages frauduleux de cartes bancaires, 38.4000 euros dérobés - Mondial : la France retrouve le Maroc avec cinq arbitres argentins pour diriger le match - Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
"Fils de p*te": Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, insulte encore violemment Kylian Mbappé
Après ses propos racistes envers le capitaine des Bleus, Celeste Amarilla en a remis une couche lors d'une séance au Sénat paraguayen, traitant Kylian Mbappé de "fils de p*te" pour n'avoir pas serré la main du gardien de but paraguayen. Le gardien qui, lui-même, avait tiré dans le dos du joueur français. Ce mardi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique aggravée et provocation publique à la haine.
Saint-Pierre : un policier municipal agressé à son domicile par une personne armée
Dans la soirée de mercredi 8 juillet 2026, un homme armé d'un couteau s'est introduit au domicile d'un agent de police municipale de la commune de Saint-Pierre. Le fonctionnaire de police a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Une plainte a été déposée.
Saint-Pierre : un homme interpellé pour vols et usages frauduleux de cartes bancaires, 38.4000 euros dérobés
Après une série de faits de vols et d'usages frauduleux de cartes bancaires recensés durant le mois d'octobre 2025 à Saint-Pierre, un homme a été interpellé et reconnu les faits. Déjà incarcéré pour les mêmes faits, il a été extrait de sa maison d'arrêt ce lundi 6 juillet 2026. Le préjudice s'élève à 38.4000 euros.
Mondial : la France retrouve le Maroc avec cinq arbitres argentins pour diriger le match
Les Bleus vont retrouver le Maroc, ce vendredi à 00h (heure Réunion) à Boston (États-Unis) en quart de finale de la Coupe du monde. Des Lions de l'Atlas que l'équipe de France avait dominé en demi-finale du Mondial 2022. Mauvaise nouvelle ou pas pour la France, pour diriger ce quart de finale, la FIFA a désigné un arbitre argentin, qui sera assisté par quatre autres compatriotes.
Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 à la crinière blonde et la voix rocailleuse, interprète du tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée à l'âge de 75 ans, après une opération d'urgence en mai au Portugal.