À retenir ce soir : Kylian Mbappé insulté, policier agressé, vols de cartes bancaires, France-Maroc et décès de Bonnie Tyler

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 9 juillet 2026 : - "Fils de p*te" : Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, insulte encore violemment Kylian Mbappé - Saint-Pierre : un policier municipal agressé à son domicile par une personne armée - Saint-Pierre : un homme interpellé pour vols et usages frauduleux de cartes bancaires, 38.4000 euros dérobés - Mondial : la France retrouve le Maroc avec cinq arbitres argentins pour diriger le match - Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980

Après ses propos racistes envers le capitaine des Bleus, Celeste Amarilla en a remis une couche lors d'une séance au Sénat paraguayen, traitant Kylian Mbappé de "fils de p*te" pour n'avoir pas serré la main du gardien de but paraguayen. Le gardien qui, lui-même, avait tiré dans le dos du joueur français. Ce mardi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique aggravée et provocation publique à la haine.

Dans la soirée de mercredi 8 juillet 2026, un homme armé d'un couteau s'est introduit au domicile d'un agent de police municipale de la commune de Saint-Pierre. Le fonctionnaire de police a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Une plainte a été déposée.

Après une série de faits de vols et d'usages frauduleux de cartes bancaires recensés durant le mois d'octobre 2025 à Saint-Pierre, un homme a été interpellé et reconnu les faits. Déjà incarcéré pour les mêmes faits, il a été extrait de sa maison d'arrêt ce lundi 6 juillet 2026. Le préjudice s'élève à 38.4000 euros.

Les Bleus vont retrouver le Maroc, ce vendredi à 00h (heure Réunion) à Boston (États-Unis) en quart de finale de la Coupe du monde. Des Lions de l'Atlas que l'équipe de France avait dominé en demi-finale du Mondial 2022. Mauvaise nouvelle ou pas pour la France, pour diriger ce quart de finale, la FIFA a désigné un arbitre argentin, qui sera assisté par quatre autres compatriotes.

La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 à la crinière blonde et la voix rocailleuse, interprète du tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée à l'âge de 75 ans, après une opération d'urgence en mai au Portugal.