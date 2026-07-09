À la une de ce vendredi : les Bleus trop forts, délits et crimes à caractère sexuel, feu de forêt mortel, vols et fraudes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 10 juillet 2026 : - [Photos-Vidéos] Mondial-2026 : les Bleus battent le Maroc 2 à 0 et filent en demi-finales - À La Réunion, 25% des détenus sont incarcérés pour des délits et crimes à caractère sexuel - Un feu de forêt fait 12 morts près d’Almeria, dans le sud de l’Espagne - Saint-Pierre : un homme interpellé pour vols et usages frauduleux de cartes bancaires, 38.4000 euros dérobés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : vendredi entre nuages et soleil (Photo www.imazpress.com)

L'équipe de France a été fidèle à son statut de favori et s'est facilement débarrassée du Maroc jeudi en quart de finale du Mondial-2026 (2-0) pour être au rendez-vous des demi-finales pour la troisième fois d'afilée.

Le viol et la mort de la jeune Lyhanna, 11 ans - dont l'auteur présumé, Jérôme Barella, avait déjà été visé par des plaintes pour viol - mettent en avant la gravité de la récidive en matière d'infractions à caractère sexuel. Pour Jessy Yong-Peng, présidente de l'association EPAA974, "le problème est que les professionnels travaillent avec une notion de risque estimé, pas de certitude". Au centre de détention du Port, centre pénitentiaire où sont détenus les auteurs d'infraction à caractère sexuel (AICS), 25% des personnes incarcérées le sont pour délits et crimes à caractère sexuel. Sur cette population, plus de 90% bénéficie d’un suivi pour éviter la récidive.

Un feu de forêt qui s’est déclenché en fin de journée jeudi près d’Almeria, en Andalousie, dans le sud de l’Espagne, a fait 12 morts, dont certains ont été retrouvés dans leur véhicule, un bilan dramatique qui dépasse celui de l’ensemble de 2025.

Après une série de faits de vols et d'usages frauduleux de cartes bancaires recensés durant le mois d'octobre 2025 à Saint-Pierre, un homme a été interpellé et reconnu les faits. Déjà incarcéré pour les mêmes faits, il a été extrait de sa maison d'arrêt ce lundi 6 juillet 2026. Le préjudice s'élève à 38.4000 euros.

Pour ce vendredi 10 juillet 2026, Matante Rosina voit un réveil encore sous les nuages, avec quelques averses du côté du Chef-lieu jusqu'au Sud-Sauvage. Ailleurs, le soleil est déjà bien présent. Dans l'après-midi, les éclaircies gagnent du terrain, même dans le Nord-Est.