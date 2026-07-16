Electropicales : l'édition 2026 annulée, le festival donne rendez-vous en 2027

Le festival Electropicales ne se tiendra finalement pas en 2026. L'édition de cette année est reportée à l'année prochaine, annoncent les organisateurs ce jeudi 16 juillet. "Plusieurs raisons, indépendantes les unes des autres mais qui une fois additionnées, ne nous permettent pas d’accueillir artistes et publics", expliquent-ils. (Photo d'archive Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Nous sommes toujours autant guidés par un esprit ambitieux, novateur et créatif, un travail avec les collectifs locaux qui oeuvrent toute l’année à la Réunion prendra forme dès le mois d’octobre 2026 à Saint Denis, de manière mensuelle, afin de construire Electropicales 2027", détaille l'organisation



"Saint-Denis, capitale des musiques électroniques depuis 18 ans avec Electropicales, nous permet de travailler un site à la hauteur de l’ambition artistique souhaitée, nous avons le plaisir et le désir de créer un événement nouveau pour un lieu nouveau."



La prochaine édition du festival se tiendra donc les 9 et 10 octobre 2027.



Pour les festivaliers ayant déjà acheté leur billet, ils seront intégralement remboursés de manière automatique. Aucune action de votre part est nécessaire.



www.imazpress.com / [email protected]



