1.360 permis retirés depuis le début de l'année à La Réunion

Ce mercredi 22 juillet 2026, les forces de l'ordre ont mené une opération de contrôles routiers à Saint-Pierre. L'occasion pour le directeur de cabinet du préfet d'annoncer que depuis le début de l'année, plus de 1.360 permis ont été suspendus à La Réunion, dont 500 pour usages de stupéfiants, soit près de 7 permis suspendus par jour (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lors de cette opération, 51 véhicules et 6 motos ont été contrôlés, 20 infractions ont été relevées dont trois usages de téléphone.

Quatre dépistages se sont avérés positifs à l'alcoolémie.

- Téléphone au volant, permis envolé -

Des suspensions désormais possibles pour usage du téléphone au volant, pour une durée de 28 jours. Une mesure mise en place par le préfet de La Réunion depuis le 1er juin face à ce risque important qui multiplie par trois le risque d'accident.

Lire ou envoyer un message détourne l’attention du conducteur pendant environ cinq secondes. À 50 km/h, cela représente la longueur d’un terrain de football parcouru sans regarder la route.

Les autorités expliquent également que le danger ne concerne pas uniquement les appels téléphoniques. Consulter une notification, changer une musique, enregistrer un message vocal ou regarder une vidéo provoquent une baisse immédiate de vigilance et un allongement du temps de réaction.

14 permis ont déjà été suspendus depuis la mise en place de cette mesure.

Selon les chiffres rappelés par la préfecture, près de 9.000 infractions liées au téléphone au volant ont été relevées à La Réunion en 2025.

- 16 tués depuis le début de l'année sur les routes de La Réunion -

En 2025, 7.610 infractions ont été relevées, plus de 42 personnes ont perdu la vie sur nos routes et plus de 1.000 blessés ont été recensés.

16 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les routes de La Réunion -

Au 17 juillet 2026, l'Observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR) recense à La Réunion pour l'année 2026 : 489 accidents corporels (légers graves ou mortels. Les accidents matériels ne sont pas comptabilisés), 628 blessés dont 149 hospitalisés (plus de 24 heures).

"Ces chiffres traduisent la persistance de comportements à risques aux conséquences humaines dramatiques et rappellent la nécessité de maintenir une mobilisation constante en matière de sécurité routière", rappelle la préfecture.

Les causes majeures de ces accidents demeurent les conduites addictives, les excès de vitesse et l’usage du téléphone au volant.

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