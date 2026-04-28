[Photos] 42 décès sur les routes réunionnaises en 2025, c'est beaucoup trop

Alors qu'en 2025, 42 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnais et plus de 1.000 ont été blessées, les autorités ont présenté un plan d’actions ce mardi 28 avril 2026 pour tenter d'endiguer ce fléau. La préfecture a notamment annoncé que l'utilisation d'un téléphone au volant pourra désormais mener à une suspension de permis. Des actions ciblées vont aussi être menées en direction des usagers vulnérables. La prévention des conduites addictives sera aussi au coeur du plan, alors que la consommation d'alcool et de stupéfiants est présente dans de nombreux cas d'accidents mortels (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les principaux facteurs des accidents mortels demeurent l’alcool, la vitesse et l’usage de stupéfiants, auxquels s’ajoutent des comportements dangereux mettant en péril l’ensemble des usagers de la route", rappelle l'Etat.

"Ce qu'on vise, c'est d'assurer la sécurité des Réunionnais face à des comportements dangereux", note Patrice Latron, préfet de La Réunion. "Le bilan de 2025 est dramatique. On parle des morts, mais il faut aussi parler des blessés. La perte d'un être aimé, avoir un membre de sa famille qui se retrouve en fauteuil roulant pour la vie, c'est dramatique", martèle-t-il. Il pointe "des comportements suicidaires".

En 2026, d'après l'observatoire départemental de la sécurité routière, 9 décès, 291 accidents corporels, et 379 blessés dont 88 hospitalisés ont déjà été recensés.

- Les comportements dangereux au coeur du problème -

À La Réunion, les conduites addictives restent l’un des principaux facteurs d’accidents mortels, avec 41% des accidents mortels ayant été causé par l'alcool. L’alcool altère la vigilance, ralentit les réflexes et réduit la capacité à évaluer les distances. Il était impliqué dans 13 des accidents mortels survenus en 2025, et 200 personnes ont été blessés.

La vitesse est à la deuxième place de ce triste podium, représentant la cause principale de 28% des accidents mortels survenus l'an dernier, soit 11 décès.

Certaines zones sont particulièrement accidentogènes. C’est le cas du secteur de Petit-Bazar, entre Saint-Denis et Saint-André, où 31 accidents corporels ont été recensés entre 2021 et 2025. Lors d’un contrôle fin 2024, 140 excès de vitesse y ont été relevés en seulement 2h30.

"Fin 2024, lors d'un contrôle mené par la Police nationale, 140 excès de vitesse ont été relevés en seulement 2h30, dont une moto contrôlée à 128 km/h au lieu de 90 km/h. Dans cette zone, la vitesse est à l'origine de 14% des accidents corporels et de 50% des accidents mortels. L'installation d'un radar automatique vise à réduire durablement la vitesse et renforcer la sécurité sur cet axe", regrettent les autorités.

Les stupéfiants impactent aussi la sécurité routière : baisse de l’attention, perturbation de la coordination et prise de risques accrue. Leur consommation au volant augmente fortement le risque d’accidents, parfois mortels, et expose les conducteurs à de lourdes sanctions, allant du retrait de permis à des peines de prison. La consommation de stupéfiants était présente dans 20% des accidents mortels en 2025.

Patrice Latron a aussi annoncé qu'à partir du mois de juin, l'utilisation du téléphone au volant pourra être sanctionné par une suspension du permis de conduire. Jusqu'ici, elle était sanctionnée d'une amende de 135 euros et d'un retrait de trois points sur le permis.

- Les deux-roues particulièrement exposés -

"Les deux-roues motorisés sont particulièrement vulnérables en raison de l'absence de carrosseries qui expose directement leurs usagers en cas de choc", rappelle l'Etat.

"Leur vitesse, combinée à leur faible gabarit, peut également les rendre moins visibles par les autres conducteurs, ce qui accroît le risque de collision", ajoute-il.

Cette vulnérabilité se reflète dans les chiffres: en 2025, les motocyclistes représentent 38.5% des accidents de la route et 36% des accidents mortels.

Lire aussi - Insécurité routière : les décès de motards ont triplé en un an

- Des contrôles renforcés -

Pour l’année 2026, l’État fixe deux axes principaux d’action à La Réunion : la lutte contre les conduites addictives (alcool et stupéfiants), et la protection des usagers les plus vulnérables, notamment les deux-roues motorisés, fortement impliqués dans les accidents graves.

Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière à La Réunion, des opérations de contrôles routiers sont organisées au quotidien sur l’ensemble du territoire. "Elles ciblent les principaux facteurs d’accidentalité : alcool, stupéfiants, vitesse, non-respect du code de la route, usage du téléphone au volant, ainsi que les comportements à risque concernant les deux-roues motorisés et les utilisateurs de trottinettes", notent les autorités.

Le dispositif de contrôle de la vitesse se renforce également. La Réunion compte aujourd’hui 24 radars tourelles, et ce nombre devrait atteindre 36 afin de mieux couvrir le territoire.

- La prévention au cœur de la stratégie -

En parallèle des contrôles, les autorités veulent miser sur la prévention. Tout au long de l’année 2026, de nombreuses actions seront déployées sur l’ensemble du territoire afin de sensibiliser les usagers et encourager des comportements plus responsables.

Ces initiatives visent à "renforcer la prise de conscience des risques, faire évoluer durablement les pratiques, éviter les infractions avant même qu’elles ne soient commises", liste la préfecture.

www.imazpress.com/[email protected]