Contrôles routiers : les gendarmes retirent 29 permis, 564 infractions relevées sur l'ensemble de l'île par les forces de l'ordre ce week-end

(Actualisé) Entre le vendredi 12 et le dimanche 14 juin 2026, la police nationale de La Réunion a réalisé 43 opérations durant lesquelles 182 excès de vitesse ont été verbalisés. Lors de ces contrôles, 442 infractions, dont 35 délits, ont été relevées : quatre conduites sous l'emprise de stupéfiants, trois refus d'obtempérer, quinze défauts d'assurance et onze défauts de permis de conduire. De leur côté, les gendarmes ont retiré 29 permis et ils ont relevés 53 conduites addictives : des automobilistes sous emprise de stupéfiants ou d'alcool (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Côté police -

Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 02 (taux compris entre 0,56 et 1,16 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 04

- refus d'obtempérer : 03

- défaut d'assurance : 15

- défaut de permis de conduire : 11

- 182 excès de vitesse relevés en trois jours -

Au cours de ces différents contrôles, les forces des polices locales ont également procédé à la constatation de 407 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 182

- feu rouge / stop / priorité : 21

- défaut de contrôle technique : 33

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 01

- défaut d'équipement : 12

- défaut de port de casque : 01

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 05

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 17

- franchissement de ligne continue : 06

- autres : 128

- Côté gendarmerie -