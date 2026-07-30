[Photos] Saint-Pierre : les habitants se réapproprient le parc urbain dun quartier de Ravine Blanche

Ce jeudi 30 juillet 2026, à la Ravine Blanche, des associations, des femmes du quartier, des jeunes et des bénévoles sont réunis afin de nettoyer et de se réapproprier le parc urbain du quartier. Avec eux, différents services de la ville. Pour cette première opération collective, les riverains et les services municipaux sont symboliquement accompagnés par les forces de l’ordre et le sous-préfet de Saint-Pierre. Les Saint-pierrois présents souhaitent réinvestir les lieux. Une première étape afin de pouvoir y prévoir des activités pour les enfants du secteur et changer l’image de ce parc (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

C’est un petit coin de verdure bien connu des habitants de La Ravine Blanche. Situé entre la place de l’église et des logements sociaux de la SIDR (Société Immobilière du Département de la Réunion) : le parc urbain du quartier a été le théâtre ces dernières semaines de trafic de stupéfiants et de plusieurs arrestations.

Ici, les rondes des polices municipales et nationales sont nombreuses. Objectif : sécuriser les lieux. De leur côté, les habitants décident de se mobiliser eux aussi, première étape ce jeudi : un grand nettoyage du parc.

- À Ravine Blanche, les gens veulent"revenir dans leur cœur de leur quartier" -

Équipés de gants, de sacs-poubelles, ils circulent dans les allées du parc et collectent les quelques déchets abandonnés sur place. Ici, les familles n'osaient plus laisser leur enfant venir jouer seuls dans le parc.

Une maman raconte : "le soir, il y a des jeunes adultes alcoolisés, des personnes qui viennent d'autres villes avec leur chien et organisent des courses dans le parc. Alors moi les enfants, si je ne suis pas avec eux, ils ne viennent pas ici."

Ketty Calogine, élue du secteur explique : "Il y a eu beaucoup de problèmes de drogues qui ont circulé au sein du parc et effectivement les familles demandaient à réinvestir ce lieu pour les enfants, retrouver les jeux et y venir en famille. Les écoles aussi participent à beaucoup d'actions sur ce chantier-là. On veut justement se réapproprier les lieux et la municipalité a entendu les doléances des citoyens qui veulent absolument revenir dans leur cœur de quartier, c'est-à-dire le parc urbain de la Ravine Blanche".

Dans ce parc, la structure de jeux pour enfants est flambant neuve. La ville souhaite également mettre en place un parcours de workout et une table de ping-pong. Le tout vise à favoriser les activités en plein air.

- Améliorer le cadre de vie des habitants -

Si les riverains s'investissent, c'est avant tout pour améliorer le cadre de vie des familles qui habitent autour de ce parc. Pour le bailleur social du secteur, l’enjeu est aussi de taille. "Il y avait un point de deal dans un logement. Les gens faisaient la queue pour aller chez une femme qui vivait là avec ses deux enfants mineurs", nous explique-t-on.

Le portail de la résidence est régulièrement vandalisé, trois incendies d’origine criminelle ont été déclenchés dans le parking du sous-sol de ce même bâtiment. Être présent à cette première opération de nettoyage du parc qui borde les logements de la SIDR est une évidence pour le bailleur. Il s’agit pour lui de montrer que les locataires sont écoutés.

Elisabeth Payet est responsable d’agence sud à la SIDR, elle explique l'implication du bailleur : "Les habitants nous demandent de pouvoir vivre tranquillement chez eux sans avoir peur de voir des étrangers à l’immeuble dans les parties communes, et sans avoir peur de garer leur voiture dans le parking."

Elle ajoute : "On est le bailleur le plus présent sur le quartier de la Ravine Blanche avec 500 logements dans le secteur. Nous avons un groupe d’habitations qui était très vandalisé depuis l’an dernier, avec trois incendies en moins d’un an. On a voulu travailler avec la police nationale et la ville pour pouvoir sécuriser le quartier. On a un projet de pose de caméra de vidéosurveillance pour le parking".

"Le but, c’est d’avoir une continuité, que notre action ne s'arrête pas aujourd'hui, nous voulons mener des actions avec des associations, pouvoir mobiliser les locataires afin qu’ils se sentent mieux chez eux et puissent faire les activités qu’ils souhaitent", dit-elle.

- Police municipale et nationale travaillent ensemble -

À quelques mètres du parc, des agents de la SIDR barricadent le logement qui a été perquisitionné il y a une semaine avec un objectif, empêcher que le lieu ne se transforme en squat le temps de la procédure.

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À Saint-Pierre, collectivités et forces de l'ordre ont fait le choix d'un travail collectif.

À la Ravine Blanche, la police nationale et municipale assurent de nombreuses rondes régulières aux alentours du parc urbain du quartier. Objectifs : sécuriser les habitants, les biens et les personnes, être visibles et montrer la présence de la police sur place, mais aussi tenter de mettre fin au trafic de stupéfiants dans le secteur.

Jean-Paul Normand, sous-préfet du secteur, semble lui optimiste : "Ce quartier avait été perturbé par des troubles à l’ordre public. On voit la différence entre ce qui se passait il y a quelques semaines et aujourd’hui. L'idée, c’est d’avoir une stratégie d’ensemble et d’associer les habitants et les associations. Il va falloir entretenir le quartier et travailler ensemble", explique-t-il aux habitants du quartier.

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