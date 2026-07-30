Coupe du monde 2026 : une procédure disciplinaire ouverte contre l’Argentine et Paredes par la Fifa

La Fifa a ouvert deux procédures disciplinaires contre l’Argentine après les polémiques de la Coupe du monde 2026, visant à la fois la Fédération argentine et plusieurs joueurs, dont Leandro Paredes, après les incidents de la finale contre l’Espagne

La Fédération argentine (Afa) est visée pour quatre potentielles infractions au code disciplinaire de la Fifa. L’instance évoque notamment l’utilisation d’un événement sportif à des fins de manifestations non sportives, un comportement inapproprié de l’équipe, des faits liés à la discrimination ainsi que des manquements concernant l’ordre et la sécurité lors des matchs.

Son communiqué mentionne "des chants et gestes discriminatoires", des coups d’envoi retardés, "l’affichage de messages inappropriés par l’équipe et les spectateurs", ainsi que des jets d’objets par des supporters.

- Des procédures contre plusieurs joueurs, dont Paredes -

Cette enquête intervient alors que l’Argentine a déjà été au centre d’une autre polémique après le déploiement, sur la pelouse à l’issue de la demi-finale remportée contre l’Angleterre, d’une banderole affirmant que "les Malouines sont argentines". L’archipel, administré par le Royaume-Uni mais revendiqué par Buenos Aires, reste un sujet de tensions entre les deux pays.

En parallèle, la commission de discipline a également ouvert une procédure contre les Argentins Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada et l’entraîneur-adjoint Roberto Ayala, ainsi que contre l’Espagnol Gavi, à la suite des violences survenues après la finale.

Le craquage complet de Leandro Paredes au coup de sifflet final avec l’Argentine (il a pris carton rouge)… pic.twitter.com/vQiByiAab6 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) July 19, 2026

Leandro Paredes a écopé d'un carton rouge.

Look at this thug.



Leandro Paredes should be banned for a long time.



Can’t handle his team produced the worse World Cup final performance in history.



What a sore loser pic.twitter.com/AFp7ToQMmm — Red Army 68' 🇾🇪 (@MUFC_RA) July 19, 2026

Selon la Fifa, les personnes concernées peuvent désormais présenter leur défense avant que la commission ne rende sa décision "en temps voulu". Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente avait, de son côté, dénoncé le comportement "inadmissible" des Argentins.

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AFP