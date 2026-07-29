Festivités de Guan Di : recevoir pour grandir, transmettre pour durer, un thème symbolique au coeur de cette 13ème édition

Du 7 au 9 août 2026, la communauté chinoise de La Réunion fête l'anniversaire de Guan Di. Trois jours d'ateliers, de musique, de danse, de défilé, etc. Des concours de plus gros mangeur de riz cantonnais ou du plus rapide mangeur de nouilles coréennes pimentées sont organisées. Cette 13ème édition est placée sous le thème "recevoir pour grandir, transmettre pour durer". Pour le président de l'association Guan Di Réunion, ce thème marque une responsabilité : "celle de faire vivre et de partager une culture qui, ici à La Réunion, ne se transmet pas seulement de génération en génération mais aussi de coeur à coeur, entre toutes les composantes culturelles et ethniques de notre île", assume-t-il. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À La Réunion, l’anniversaire de Guan Di a toujours été fêté et ce depuis plus d’un siècle. Pendant longtemps, les fêtes de Guan Di étaient célébrées dans les temples. L’idée d’en faire une grande fête publique de partage avec tout le monde, telle qu’elle est organisée cette année, trouve son origine en 2004, dans le cadre des années croisées entre la Chine et la France.

- L'histoire de Guan Di -

La fête de Guan Di célèbre le guerrier éponyme devenu Dieu, qui a été popularisé par les migrants chinois qui se sont placés sous sa protection. Les facettes de Guan Di sont multiples : tour à tour Dieu des militaires, de la justice, des lettres, des commerçants. On lui voue les valeurs morales les plus élevées : fidélité, sincérité, droiture, courage, probité, grandeur, honneur, honnêteté.

Guan Yu (ou Guan Gong, selon les versions) est natif de Hedong dans la Province actuelle du Shanxi. Il était un général chinois durant la fin de la dynastie Han et un héros historique de l’époque des Trois royaumes, devenu après sa mort, une des déités les plus populaires dans les croyances chinoises.

À l’époque, les luttes d’influence et de pouvoir font éclater l’empire en trois états: Wei, Shu, Wu. C’est la période dite également des Trois Royaumes (220–265). Les chefs des trois royaumes se livrent une guerre sans merci.

Guan Yu, lui, est resté fidèle à la dynastie des Han et fait valoir sa dureté au combat, mais aussi son courage et sa loyauté. Ses prouesses guerrières lui valent une grande réputation. Ce sont surtout ces qualités morales qui retiennent l’attention.

Au 16ème siècle, Guan Yu fut divinisé, sous le nom de Guan Di, par l’empereur Sheng Dong de la dynastie des Ming. Il devint protecteur du pays, dieu de la guerre, patron des soldats mais aussi des entreprises lucratives. Nommé "grand empereur qui aide le ciel et protège l’Etat", il est depuis lors célébré afin de protéger l’avenir des familles.

- La fête d'un guerrier -

250 à 300 bénévoles seront déployés pour assurer le bon fonctionnement de les festivités.

Cette commémoration a lieu annuellement le 24ème jour du 6ème mois du calendrier soli-lunaire chinois. Et c’est à cette date que, chaque année, partout dans le monde, les temples dédiés à ce guerrier s’illuminent et s’animent.

Les ﬁdèles viennent régulièrement au temple, tout au long de l’année, car la tradition veut que l’on consulte Guandi avant de prendre une décision importante, tant dans sa vie familiale que dans sa carrière professionnelle.

"Le point culminant étant ce jour-anniversaire, ils viennent à cette date lui apporter diverses offrandes, le remercier pour les bienfaits de l’année écoulée et le prier pour l’année à venir", affirme l'association Guan Di Réunion.

"Au-delà des dimensions culturelles et spirituelles, les croyances et la dévotion des uns et des autres, c’est surtout l’expression d’une volonté de partage, d’esprit d’ouverture, du souci de la nécessité de transmettre des valeurs traditionnelles ancestrales quasi-universelles", affirme l'association Guandi Réunion.

"C'est une fête qui est unique et en même temps mondiale. Au même moment, tous les temples de Guandi vont fêter l'anniversaire de Guandi dans le monde. C'est magnifique parce qu'on est connecté au monde" énonce la maire Erika Bareigts. "Et en même temps, c'est un peu unique, même en Chine, parce que dans la rue Saint-Anne à Saint-Denis on a trois temples et parce que ce temple Guan Di est le premier de la Réunion", ajoute-t-elle.

- "Recevoir pour grandir, transmettre pour durer" -

Cette année, les festivités s’organisent autour de la transmission intergénérationnelle avec le thème "recevoir pour grandir, transmettre pour durer".

Un programme riche avec des cérémonies, visites des temples de la rue Sainte-Anne, ateliers, stands et spectacles afin de faire découvrir au plus grand nombre les traditions et les valeurs qui régissent autour de ces festivités.

"Cette transmission marque bien plus qu’un passage à une nouvelle décennie. Elle incarne, à mes yeux une responsabilité : celle de faire vivre et de partager une culture qui, ici à La Réunion, ne se transmet pas seulement de génération en génération mais aussi de coeur à coeur, entre toutes les composantes culturelles et ethniques de notre île", affirme Walter Fock-Sun, président de l'association Guan Di Réunion.

- Une culture encrée dans l'identité réunionnaise -

Les festivités de Guan Di représentent un espace où la culture chinoise, rencontre l’identité réunionnaise, faite de diversité, de curiosité et d’ouverture.

"À La Réunion, rien ne vit en vase clos. Tout se mélange, tout se transforme, tout s’enrichit. Et c’est précisément ce qui donne à cette fête une dimension particulière : elle n’est pas seulement un héritage à préserver, elle est une culture à partager", souligne Walter Fock-Sun.

Pour Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, "le dialogue entre les cultures ne consiste pas à nous effacer. Notre identité créole est née de cette histoire singulière, affirme-t-elle.

"Les valeurs de Guan Di : loyauté, respect, solidarité résonnent bien au-delà de leurs origines. Elles trouvent chez nous une résonance universelle, compréhensible par tous, et surtout vécue collectivement", ajoute Walter Fock-Sun.

"Ouvrir ces temples, ouvrir sa culture, ouvrir sa connaissance, c'est pour mieux la partager et pour que les Réunionnais et les Réunionnaises la connaissent mieux. Mieux se connaître, mieux connaître l'autre, c'est mieux l'accepter aussi", continue la maire de Saint-Denis. "Cette fête comme les autres fêtes de l'ensemble de nos communautés, font partie de notre patrimoine", indique la présidente de Région.

- Un agenda qui alterne intimité et union -

Du 5 au 6 août 2026, dans les temples de la rue Sainte-Anne, la communauté chinoise vivra des moments plus intimes, ancrés dans le culte et les traditions. "Ce sont des instants essentiels, qui nous relient à nos racines et donnent toute sa profondeur à cette célébration", précise le président.

Le 6 août à minuit, ils démarrent la journée de l'anniversaire par le repas des mines suivi d'un déjeuner pour certains temples et d'un dîner familial.

Puis du 7 au 9 août 2026, à l’école Centrale de Saint-Denis, les festivités s’ouvrent pleinement au grand public. Elles deviennent un moment de rencontre, de découverte, d’échange.

C’est là que la culture chinoise se raconte autrement : à travers les gestes, les saveurs, les expressions artistiques mais surtout à travers le partage avec tous les Réunionnais. La médiathèque François-Mitterand accueille également les festivités avec des causeries.

De quoi rendre fière la maire de Saint-Denis, qui voit l'école et la médiathèque comme des "temples du savoir".

- Programme des festivités -

Conférences

- Isabella Obrist : dimanche 9 août 2026

- Eric Tan : du vendredi 7 août au dimanche 9 août 2026

- David et Audrey Chane-Tak-Ming : du vendredi 7 août au dimanche 9 août 2026

Visites guidées des temples

- Vendredi 7 août au 9 août 2026 : 10h00 -12h00 (sauf le vendredi matin) et de14h00 à 17h00 - Temples Li Si Tong & Sai Tsiong Tong & Sane Long

20 ans de l’association Guan di Réunion

- Espace des lanternes, Vendredi 7 août au 9 août 2026

- Des festivités sous l’ère du numérique -

L’application FAC Réunionn en collaboration avec QR Win Events, Fac (Féderation des associations chinoises) Réunion, est une application dédiée à tous les Réunionnais qui souhaitent suivre les actualités et événements des associations chinoises.

L’application met l'accent sur les festivités de Guan Di. Vous y trouverez des détails sur les événements, les horaires, les lieux, et les activités prévues. L’application offre également des notiﬁcations en temps réel pour ne rien manquer de cette célébration.

En plus des informations sur Guan Di, l’application proposera tout au long de l’année, des événements phares de la communauté tels que le nouvel an chinois, la fête des lanternes ou encore des expositions comme celle présente actuellement à la médiathèque François Mitterrand.

"À travers cette édition, je souhaite profondément, que chacun se sente invité. Je ne vous invite pas seulement à y assister, mais surtout à entrer dans cette culture, à la découvrir, à la ressentir. En effet, c’est dans ce partage sincère que cette fête prend tout son sens", affirme Walter Fock-Sun.

"Recevoir pour grandir. Transmettre pour durer » est notre thématique cette année. Mais ici, à La Réunion, transmettre, c’est aussi ouvrir. C'est une fête qui possède la capacité de nous rassembler", conclut-il.

Huguette Bello ajoute que cette fête permet de "faire peuple".

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